Sheila Casas es hospitalizada y explica cómo se encuentra sin perder el sentido del humor

Sheila Casas (35) se encuentra ingresada en el hospital tras recibir los resultados de unas pruebas en la que sus valores no eran los adecuados, así lo ha hecho saber ella misma a través de sus redes, en las que está compartiendo su día a día con sus seguidores y siempre con un toque de humor. Sheila se dio a conocer a través de sus hermanos y es que el clan Casas pasó a la esfera pública por éxito de Mario como actor, aunque hemos podido ir conociendo a cada uno de los componentes de la familia (Óscar, Cristian, Sheila y el pequeño Daniel).

La hermana del protagonista de Tres metros sobre el cielo cuenta actualmente con más de 450 mil seguidores en sus redes y trabaja actualmente como influencer colaborando con diferentes marcas y se la ha podido ver en grandes eventos de dichas marcas. La influenecr ha compartido estos días que está pasando en el hospital, “Me toca otro día más aquí, pero descartando cosas graves y quizás finalmente sea inflamación del hígado, aún faltan los resultados de algunas pruebas” ha relatado la influencer a sus seguidores.

La influencer está intentando utilizar su humor para hacer más amena su estancia en el hospital, “Realmente me han cogido cariño y no quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo” ha bromeado con la incertidumbre de no saber cuándo le darán el alta médica a través de una de sus últimas publicaciones. Han sido muchos los que han querido visitarla en el hospital entre ellas sus amigas que hicieron que Sheila disfrutase junto a ellas, una de sus amigas estaba embarazada, "Mirad por favor esta mujer. ¿Puede tener el cuerpo más perfecto de una persona embarazada", reaccionaba la hermana de los Casas entre risas.

Además de las visitas Sheila está recibiendo algunos regalos como el peluche que ha querido mostrar a sus seguidores, un oso de peluche con un corazón donde aparece escrito: ‘Te amo’, la influencer no ha desvelado quién ha sido el que le ha entregado ese regalo, “Hay alguien que me está mirando con ojos sabrosones” ha comentado la influencer cuando mostraba el regalo. Sheila ha mantenido siempre su vida sentimental de una manera muy discreta, “He ligado” ha comentado la hermana del clan Casas a sus seguidores.

