Rocío Osorno da la bienvenida a la Semana Santa con sus hijos y su exmarido, Coco Robatto

Cuando Rocío Osorno y Coco Robatto anunciaron su separación dejaron claro que había sido una decisión conjunta y que ambos seguirían unidos para siempre por sus hijos, Jacobo (2018) y Luis (2020). Desde entonces han pasado cuatro años y siguen haciendo planes de familia. Así lo han demostrado en el arranque de la Semana Santa, cuando han posado junto a sus niños. "Este año tenemos una nueva incorporación a la foto familiar del Domingo de Ramos", ha dicho la diseñadora.

Rocío, todo un icono de estilo, ha apostado para esta festividad por un traje multicolor de su firma compuesto por pantalón y americana de idéntico estampado con hombros con volumen. mangas tres cuartos y maxicinturón. Lo ha combinado con joyas doradas y zapatos rosa empolvado atados al tobillo. Jacobo González Robatto, como se llama el político, se ha decantado por traje azul marino con camisa celeste y corbata con rombos. Los niños, muy espontáneos y divertidos en este nuevo recuerdo familiar, han lucido la misma camisa de lino pero el mayor llevaba bermudas beige y el pequeño pantalones largos negros.

Al margen de este plan familiar que han compartido con sus hijos, la diseñadora e influencer ya ha comentado en alguna ocasión que no hay posibilidad de reconciliación con su exmarido. "Nos llevamos bien, le tengo cariño evidentemente y además es el padre de mis niños y eso es para toda la vida pero ya como pareja no hay nada... Si hubiese habido alguna posibilidad la hubiese "peleado" en su momento pero nunca tuve dudas de no continuar con el divorcio y ahora con todo el proceso finalizado todavía lo tengo más claro", decía, respondiendo así a los comentarios de sus seguidores.

Osorno está orgullosa de la armonía que ha logrado tener con Coco, al define como "un buen tío" y al que dice tener mucho cariño. Ha reconocido que como pareja no funcionaron porque tenían muchas discusiones causadas por sus diferentes formas de pensar, pero asegura que "como padres separados nos llevamos estupendamente". Eso sí, en alguna ocasión ha reconocido que inmediatamente después de su poner fin a su matrimonio de un año y medio, pasaron un tiempo más distanciados hasta que asimilaron todo lo que conllevaba el cambio.

Su cambio de vida

La empresaria regresó el verano pasado a su Sevilla natal tras una etapa viviendo en Madrid, donde pasó alrededor de un año. Ahora echa la vista atrás y reconoce que fue "un error absoluto" que le provocó "un punto de saturación que no había tenido nunca" ya que en la capital le faltaba una parte fundamental: su familia. Rocío está muy unida a sus padres y a su hermano Luis, quienes siempre están dispuestos a ayudarla tanto en su día a día como cuando sus compromisos profesionales requieren que esté fuera. Al regresar a la capital hispalense, tal y como ha contado en ¡HOLA! también pasó por un momento complicado porque se sentía "descolocada en mi casa y tenía que ubicarme de nuevo" pero ya está completamente adaptada y feliz.