Tras su operación de apendicitis, Carlos Sainz, Jr. gana su tercera carrera de Fórmula 1 en Australia

Tan solo 16 días de su operación de urgencia debido a una apendicitis, Carlos Sainz Jr se llevó la victoria en Australia. El madrileño venía de unos días de recuperación de su intervención quirúrgica y llegaba a la competición australiana con dudas de si podría correr. Finalmente pudo disputar la carrera, consiguiendo la tercera victoria de su carrera deportiva. El deportista estaba visiblemente emocionado al bajarse del Ferrari e incluso comentó "la montaña rusa de sensaciones" que le está deparando este comienzo de año.

Carlos explicó en los micrófonos de DAZN que la vida a veces es impredecible: "Empecé el año con la noticia de la no renovación, con el podio en Bahrein, empezando bien la temporada... y de repente otro bajón con la operación. Sin saber la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma... vuelvo a Australia y ganó". Y reflexionó con la idea de que: "Nunca hay que bajar los brazos siempre hay que estar ahí haciendo todo lo posible para seguir luchando. Una victoria que sabe a gloria y además, dominando, con confianza, que es lo que me gusta".

Siempre con el apoyo de su familia

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que se hará efectivo en 2025, y la renovación de Charles Leclerc han dejado a Carlos Sainz Jr fuera de la escudería italiana, para la que lleva trabajando desde 2021. Una situación complicada a nivel laboral en la que el corredor madrileño está encontrando el respaldo que tanto necesita en sus seres queridos, ya que siempre ha contado la admiración incondicional de sus padres y referentes, Carlos Sainz y Reyes Vázquez de Castro; y sus hermanas, Ana y Blanca.

Además, su historia de amor con Rebecca Donaldson, la modelo escocesa con la que comenzó a salir el pasado verano tal y como publicó en exclusiva ¡HOLA!, se está consolidando y se han vuelto inseparables. En este medio año de romance, la maniquí se ha convertido en su talismán de la suerte, puesto que suele estar presente en las carreras de su novio, y se encuentra perfectamente integrada en su familia política, así quedó reflejado cuando viajó con ellos a la ciudad de Yanbu en Arabia Saudita para celebrar que Carlos Sainz padre había ganado a los 61 años el exigente Rally Dakar.