Isabel Pantoja y su puesta a punto de cara a su inminente gira de conciertos

Isabel Pantoja está inmersa en los preparativos de su inminente gira de conciertos que comenzará el próximo 13 de abril en Madrid y que la llevará por varias ciudades españolas. Por esa razón, ha decidido someterse a un chequeo rutinario en el Instituto de Neurociencias del hospital Cruz Roja de Córdoba y no lo ha hecho sola. Entre las personas que la acompañaban, su amiga Mariló de la Rubia. La tonadillera entró en el centro médico, saludando a los númerosos fans que la esperaban. Dentro se realizó diferentes pruebas aunque aseguró que todo está en orden: "Estoy bien, gracias". La artista confesó a los reporteros que le gusta mucho Córdoba y que está tremendamente iusionada con volver a subirse a los escenarios y reencontrarse con su público.

El gesto que deja ver un acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Muy bien acompañada

Durante su estancia en la ciudad andaluza, Isabel Pantoja, comentó que Mariló es una amiga de hace "40 años". Y es que, al parecer, el padre de Mariló era un reputado joyero al que el desaparecido Francisco Rivera 'Paquirri', marido de Isabel, le compraba las joyas. Desde aquel momento nació una amistad también con Isabel y toda la familia de La Rubia.

¿Va a abandonar Isabel Pantoja Cantora para mudarse a Madrid?

Iusionada con su gira de conciertos

La cantante sevillana está muy ilusionada con sus nuevos proyectos musicales. Sumado a su disco 50 aniversario, Isabel sigue inmersa en una gira de conciertos por toda España. El 13 de abril tiene una cita en el Wizink Center de Madrid; el 30 del mismo mes cantará en Tenerife y el 25 de mayo en Zaragoza. En el mes de junio tiene varias fechas confirmadas: 1 en Mérida, 8 en Almería y el 14 de junio en la ciudad que ha visitado esta misma semana, Córdoba. Una cita importante en su calendario porque a buen seguro estará acompañada de la familia de La Rubia, a los que se siente muy unida.

Como el 'ave Fénix'

Cuando está celebrando 50 años en la música, la intérprete de Marinero de luces contaba a ¡HOLA! que en su vida “he sido ave Fénix, bueno, no es que haya sido, me he sentido ave Fénix muchísimas veces”. La cantante aseguraba que si pudiera darle un consejo a su yo de los veinticinco años le diría: “Haz lo mismo que has hecho, no te arrepientas de nada… De nada…porque si lo has hecho es porque estaba en tu camino”. Y segura, cree “rotundamente por desgracia” en el destino.

Cuando se mira al espejo “me veo bien. Veo a una Isabel madura…a una Isabel…que fue…muy joven, como todo el mundo, fue niña…preciosa, modestia aparte; y ahora veo a una Isabel que con la edad que tengo, pues me conservo bien y me cuido, nada más”.