Melody reaparece un mes después de haber sido mamá y habla sobre su hijo Cairo

A mediados del pasado 15 de febrero la cantante Melody dio la bienvenida a su primer hijo, un bebé muy deseado fruto de la relación con su pareja, el entrenador personal y deportista argentino Ignacio Batallán. Ha pasado un mes desde que ha sido mamá y Melody ya ha reaparecido en la entrega de premios Favoritos en Sevilla, una cita en la que se ha confesado entusiasmada con su pequeño. Se ha podido ver a la intérprete, que saltó a la fama cuando solo era una niña, muy recuperada y encantada por recoger uno de los galardones que se entregaban esa noche. Tal y como ella misma explicó el ejercicio que ha estado practicando la ha ayudado a su recuperación.

"El pequeño está para comérselo, es superlindo, suberbueno, se porta superbien y estamos superfelices" aseguró a Europa press. Explicó que el parto fue muy bueno y que, aunque no duerme demasiado, está encantada con el pequeño Cairo. No ha dado detalles sobre los planes que tiene para bautizarle, pues como dijo "primero vamos a coger ritmo con el cambio de pañales". Bromeó la intérprete con su figura, asegurando que "estaba metiendo la barriga para adentro" para posar ante las cámaras. Además de su bebé, Melody tiene otro regalo en su vida, el estreno de su single Bandido, uno más de una carrera musical que no deja de darle alegrías.

Entre sus planes de futuro, además de pasar tiempo con su hijo, está el homenaje a la recordada María Jiménez, que se celebra hoy 14 de marzo en Sevilla. Se reunirán en el concierto artistas como Diana Navarro, María Toledo, Tamara y la propia Melody para recordar la figura de la cantante y las canciones que hizo populares. A lo largo del espectáculo se emitirán vídeos e imágenes que recorrerán la vida de la artista, que murió el 7 de septiembre de 2023. "Ha sido y va a ser siempre una gran artista de la que España se siente muy orgullosa, una gran mujer, superenergética, superracial, muy rumbera. Y yo me siento muy orgullosa de que nuestro país haya tenido un artista como ella y de poder estar ahí" apuntó Melody.

La cantante andaluza, de 33 años, anunció con una foto junto a su hijo que había sido madre por primera vez. "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón" dijo. Poco después el padre del niño Ignacio Batallán también mostraba otra instantánea del pequeño. El deportista, de 39 años, es dueño de su propio gimnasio, Trainme Studio, de Fuengirola. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Batallán fue jugador profesional de voleybol y preparador físico de la selección española de baloncesto. "Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no" comentó la intérprete poco antes de ser mamá en el programa Fiesta sobre la discreción que mantenía sobre su vida privada.