Beatriz Espejel explica que el nombre de su hija es un homenaje a su mascota

Beatriz Espejel y Koke Resurrección ya están en casa muy emocionados tras la llegada de su segunda hija en común que nacía el pasado día 5 de marzo. La fundadora de International Academy of Languages ​​(donde trabaja además como profesora de inglés), que además es madre de Leo, de 4 años, se ha dirigido a sus más de 160 mil seguidores para contarles, entre otras cosas, por qué el nombre de Claudia es tan importante para la familia, además de mostrar el simpático juguete que le han regalado a la pequeña, que, como no podría ser de otra manera, seguro se convertirá pronto en hincha del equipo de su padre, el Atlético de Madrid. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

