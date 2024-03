Conoce a la familia de la ex Miss España Lorena van Heerde en el último cumple de su hija La periodista y modelo está casada con el cirujano Rafik Dehni y es madre de dos niños, Alexia, de 8 años, y Rafik, de 4

La vida de Lorena Van Heerde, la popular Miss España de 2001, cambió a mejor cuando hace una década conoció a su pareja, el doctor Rafik Dehni, con quien ha formado una bonita familia. Pero verdaderamente el giro de 180 grados llegó cuando se convirtió en madre por primera vez. "Hace 8 años que yo cambié, mi vida cambió… a mejor… Conocí el amor puro y verdadero…el amor infinito…Y todo, gracias a ti, Alexia. Felicidades mi vida, te amamos infinito", dice a su hija mayor, que acaba de soplar las velas de su octavo cumpleaños.

Con tan solo 17 años se convirtió en la primera Miss España del siglo XXI. Sus profundos ojos verdes, una larga melena oscura y un metro setenta y siete fueron sus mejores armas para convencer a un jurado exigente, que finalmente la eligió como la mujer más guapa de nuestro país. Recibió la corona de manos de Helen Lindes, que con el tiempo se convirtió en muy buena amiga, y desde entonces Lorena no ha dejado de trabajar como modelo y presentadora. No obstante, sus inquietudes han sido muchas y además de probar suerte como actriz en alguna serie como B&b, de boca en boca y Paraíso, estudió la carrera de Periodismo y está tentada a estudiar Criminología.

Aunque su padre Gerald es holandés y ella nació en Amsterdam, con solo cuatro años Lorena se trasladó con su familia a España, concretamente a Muchamiel (Alicante), donde creció y dondee reside su familia. Ella tiene la doble nacionalidad española y holandesa y desde niña habla perfectamente tres idiomas (español, inglés y holandés).

Conocíó a su pareja, el cirujano y experto en medicina estética Rafik Dehni, en 2014, fundador y director médico de la clínica Beauty and Co de Madrid cuando la ex Miss España trabajó como imagen de la clínica de su pareja. Dos años después daban la bienvenida a su primera hija, Alexia, maternidad que coincidió con la de su amiga Helen Lindes. Cuatro años después vino al mundo su segundo hijo, al que pusieron el mismo nombre del padre, Rafik, que en la actualidad tiene cuatro años, y ha ayudado a su hermana mayor a soplar las velas de su tarta de cumpleaños.

