Gemma Cuervo, entre lágrimas de emoción al recibir un premio a su carrera de manos de sus hijos

Sus compañeros de profesión se rindieron a sus cinco décadas de exitosa trayectoria en la interpretación y ella se emocionó hasta las lágrimas. La actriz Gemma Cuervo recibió el premio Toda una vida, en la gala de entrega de los premios de la Unión de Actores, a la que acudió acompañada por sus hijos. Cayetana y Fernando Guillén Cuervo salieron al escenario del Circo Price para entregar el galardón a su madre, que no pudo contener la emoción y se rindió a los aplausos de los asistentes. Cogiendo de la mano a sus hijos, herederos de la pasión por la interpretación que ella ha demostrado toda su vida, Gemma manifestó su felicidad por ser actriz.

"A vuestro lado he sido felicísima, aprendiendo a ser actriz día a día, teniendo más dignidad que ninguna otra carrera. Estoy defendiendo la dignidad y me siento muy fuerte y muy bien" comentó. Después de la fiesta, en declaraciones a Europa Press, aseguró que dedicaba el premio a su marido. "A mi querido marido fallecido, el padre de mis hijos" comentó sin poder contener de nuevo las lágrimas. Sus hijos comentaban que el premio había sido el regalo de cumpleaños que le habían hecho a su recordado padre. Gemma hablaba de la emoción que sentían también sus hijos por este homenaje. "Muy emocionados porque siempre que piensen que tus labores artísticas las has conseguido bien, con dignidad la palabra dignidad yo la estoy defendiendo como loca, me gusta mucho la dignidad, lo demás se consigue, pero la dignidad se lleva puesta en el alma".

Aseguró que tiene una familia "maravillosa" y Cayetana apuntaba que es una abuela maravillosa de sus seis nietos y cuatro biznietos. Precisamente uno de ellos, Manuel, fruto del matrimonio de Fernando y Elena González (se separaron en 2011 tras once años juntos), que sigue los pasos de la saga en el cine, acudió a la fiesta para compartir con la familia esta ocasión. Gemma Cuervo se casó en 1960 con Fernando Guillén, con quien tuvo tres hijos: Natalia, Fernando y Cayetana. Se separaron en los años 70, pero Gemma estuvo a su lado cuando enfermó. El actor murió el 17 de enero de 2013. "Tuvimos una vida maravillosa en la que primaba la libertad y el respeto. Nos necesitábamos. Nunca le pedí explicaciones por lo que hizo" dijo la artista en una ocasión.

La intérprete, una de las más reconocidas de este país, inicia su carrera en el Teatro Español Universitario y debuta profesionalmente con Adolfo Marsillach. Su trayectoria se ha desarrollado en televisión, cine y teatro, donde ha alcanzado su mayor popularidad. Ha participado en más de medio centenar de obras de teatro y en treinta largometrajes, además de numerosas series. Entre sus galardones se cuentan el Premio Júbilo, Premio Unión de Actores, Premio Ondas a mejor actriz, y Premio a toda una vida dedicada al teatro de la Federación Española de Teatro Universitario, entre otros.