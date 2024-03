Muere Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', a los 68 años por un derrame cerebral agudo

El dibujante japonés de manga Akira Toriyama, autor de la serie Dragon Ball, falleció el 1 de marzo a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando su estudio -Bird Studio- ha comunicado la triste noticia en su perfil de la red social X. "Lamentamos enormemente informar de que el creador de manga Akira Toriyama murió el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo", han señalado. "Sentimos mucho que todavía tenía varios trabajos a mitad de creación con gran entusiasmo. También, tenía muchas más cosas por lograr. Gracias al apoyo de tanta gente alrededor del mundo, pudo continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el mundo único de creación de Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo", han añadido.

Bird Studio ha explicado que el funeral del dibujante ya ha tenido lugar entre sus familiares y allegados, y ha pedido a los seguidores de Dragon Ball que se abstengan de enviar flores u otras ofrendas de condolencias, "siguiendo sus deseos de tranquilidad".

Nacido el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, Toriyama, conocido mundialmente por obras como Dragon Ball o Dr. Slump, nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, la cuarta ciudad más grande de Japón.

Su muerte ha provocado una enorme conmoción, sobre todo, en aquellas personas que gracias a él decidieron convertirse en dibujantes. "Con la muerte de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball y de tantas otras historias, se va también un poquito del niño interior de la gente de mi generación. Seguramente yo no estaría dibujando hoy si sus creaciones no me hubieran acompañado cuándo nadie más lo hacía", ha escrito el ilustrador Alfonso Casas. "A veces creo que las personas que hacemos cómics lo hacemos para devolverle al medio parte de la compañía que nos hizo cuando éramos pequeños y por crearnos una burbuja donde todo estaba bien. Gracias por la burbuja, Toriyama", ha añadido junto a una emotiva ilustración.