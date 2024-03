El lado más personal de José Mota: casado con una azafata del 'Un, dos, tres' y padre de familia numerosa

José Mota (58 años) es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país no para de trabajar y tiene en el bolsillo nuevos y retadores proyectos profesionales. El que fuera el 50% del dúo más famoso de nuestro país, 'Cruz y Raya' es además de una estrella del humor y de la pequeña pantalla, un enamorado de su familia. Casado con Patricia Rivas, la pareja son unos felices padres de familia numerosa.

El matrimonio, que ha pasado 'sus baches' como el cómico ha declarado en varias ocasiones, tiene tres hijos, Daniela (16 años), José (10 años) y Valeria (8 años). La familia es uno de los grandes apoyos de Mota: "han estado a mi lado de forma incondicional a lo largo de toda mi carrera". Sobre todo cuando mis hijos eran más pequeños y él, por su dedicación al dúo 'Cruz y Raya' , estaba más ausente: “Estaba mal, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Mi hija tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder", declaró el de Ciudad Real.

La compañera y mujer de José Mota

Su esposa Patricia, actriz y cómica, se dio a conocer como azafata en el programa Un, dos, tres. Hizo también algunos papeles en televisión y tuvo trabajos esporádicos en pantalla. Pero en el año 2000 su vida cambió cuando conoció a José Mota. Se enamoraron y en 2005 pasaron por el altar, en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Colmenar Viejo, Madrid.

Dos años después, Patricia y José tuvieron a su primera hija, llamada Daniela, quien los llenó de felicidad pero Rivas decidió separarse de Mota debido a que "no le ponía suficiente atención". Aunque después de alejarse, el cómico habría decidido demostrarle al amor de su vida que sí estaba interesado en ella. La pareja tuvo a su segundo hijo en 2013 y a mediados de 2015 dieron la bienvenida a su tercer niño, quien completó la familia: "Soy padre de una familia numerosa y llevo mal los horarios laborales. Ayer, por ejemplo, llegué a casa a las tres de la madrugada y he podido estar solo quince minutos con mi hijo. Se pagan precios", señaló a ¡HOLA! en 2016.

Pareja artística

Mota, acompañado de Juan Muñoz, marcaron a toda una generación por completo con la llegada de un humor de lo más peculiar. Han pasado años desde esos inicios y ahora, después del éxito conseguido con ‘La hora de José Mota’ estamos ante todo un experto en el arte de hacer reír y comunicar.

La pareja artística puede decir que son actualmente ‘amigos’ después de su separación en 2007, fecha en la que Mota continuó su andadura en solitario repleta de éxitos, no solo en la televisión, también en el teatro con el espectáculo 'Dos tontos y yo' junto a sus compañeros y amigos Florentino Fernández y Santiago Segura.