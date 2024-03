Beatriz Espejel, a punto de dar a luz, el mejor apoyo de su marido también en la derrota

Beatriz Espejel, la mujer del capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurección 'Koke', está a punto de dar a luz a su segundo bebé, una niña que nacerá este mes de marzo. Sin embargo, su embarazo no ha frenado las ganas de apoyar a su marido y asistir, en muchas ocasiones, al estadio Wanda Metropolitano con la compañía de su primogénito, Leo, que ya tiene 4 añitos. Ahora, ante el partido que se disputó este jueves 29 de febrero en Bilbao entre el Athletic y el Atlético de Madrid, la empresaria, de 34 años, prefirió no viajar y seguir el partido desde casa. Subida en una pelota de pilates y vestida con la camiseta de la segunda equipacion del equipo madrileño, no perdió detalle del encuentro. Lástima que en esta ocasión, el equipo de su marido perdiera 0-3 en lo que eran las semifinales de la Copa del Rey.

Beatriz Espejel desvela cómo viven en casa el próximo nacimiento de su niña y el regalo que le hará su hijo Leo

Deseando conocer a su pequeña

La mujer del futbolista 'colchonero' explica que en su hogar todos están desendo que llegue "la princesita de la casa", lo que les colmará de felicidad a todos ellos y supondrá un nuevo capítulo en su más que sólido matrimonio. Beatriz, que es profesora de inglés, compagina su maternidad con la gestión de su escuela de idiomas. Todo ello se une al gran momento profesional que vive el deportista, capitán de su club y que aunque el Atlético haya dado un traspiés en la Copa del Rey, el equipo sigue muy vivo tanta en la Liga como en la Champions League.

Su romántica boda extremeña

Koke y su esposa se dieron el 'sí, quiero' el 26 de mayo de 2018 en una romántica ceremonia celebrada en la finca extremeña Isla Valdecañas a la que acudieron numerosos familiares, amigos y compañeros de profesión del novio. Entre ellos se encontraba el jugador del Athletic Club de Bilbao Iker Muniaín. Una boda festejada apenas días antes de que Koke y el resto de sus compañeros de La Roja pusieran rumbo a Rusia para participar en el Mundial. Ahora, tras más de cinco años casados, la familia que han formado Beatriz y 'Koke', que está a punto de crecer, les convierte en una de las parejas más asentadas y queridas del panorama futbolístico.

