Jean-Paul Gaultier y su relación con las estrellas: de la primera conversación con Madonna a las palabras sobre Rosalía

El abuelo de Jean-Paul Gaultier le vaticinó una vida dedicada a la moda y marcada por el éxito. No se equivocaba. Aquellas predicciones se hicieron realidad el 24 de abril de 1970, día en el que cumplió la mayoría de edad y recibió una llamada de Pierre Cardin, interesado por el talento de aquel joven que se dedicaba a enviar croquis a los grandes modistos mientras acudía al instituto. Aquel encuentro fue el primer paso de su carrera en la moda, donde es considerado todo un icono. De su historia y de las anécdotas que ha vivido en más de medio siglo en la industria ha hablado el diseñador francés durante su visita a El Hormiguero.

Su posición privilegiada en el mundo de la moda ha permitido a Gaultier forjar amistades con muchas estrellas internacionales con las que guarda inolvidables anécdotas. Es el caso de Madonna, quien confió en él para el vestuario de la gira Blond Ambition World Tour con la que triunfó en 1990. Su primera conversación personal se produjo después del primer concierto de la reina del pop en París. El modisto, que ya era su fan, quedó fascinado con el directo y durante el show analizó sus estilismos. Cuando fue a saludarla al camerino, nada más verla, le dijo: "Me encanta el show, maravilloso, pero el corsé yo lo hago mejor. No se lo pidas a otros, lo tengo que hacer yo. Y después se lo hice".

Durante los meses en los que trabajaron juntos para crear los espectaculares looks de sus conciertos, Jean-Paul tuvo que hacer varios cambios porque la intérprete de Like a Virgin y Material girl adelgazó seis kilos. "Yo la vi en noviembre, hice los croquis y empecé a hacer los trajes en enero. En febrero ella empezó con los ensayos y evidentemente fue adelgazando. Eso hizo que cuanto más avanzábamos, más adelgazaba. No era gorda, pero se hizo más delgada porque todo se convirtió en músculo", le ha comentado a Pablo Motos, a quien ya le había confesado que pidió tres veces matrimonio a Madonna y las tres le dijo que no.

En su intervención televisiva también ha hablado de otra de las grandes divas de la música: Rosalía. Con la cantante se ha deshecho en halagos. "Me gusta mucho Rosalía, que es muy guapa y canta muy bien. Es maravillosa. Es guapa, una belleza más clásica, pero muy guapa y tiene personalidad y fuerza", ha indicado. Al hablar de belleza y elegancia ha explicado que considera que una persona lo es cuando tiene algo dentro. "Hay personas que no son guapas pero hacen que te sientas atraído por su mirada, su actitud, su manera de estar... Te quedas fascinado, hipnotizado"; ha detallado.

El diseñador, cuyas transgresoras propuestas siempre han estado marcadas por la libertad, pasaba las vacaciones con su familia en el País Vasco francés y cuando se retiró se instaló en San Juan de Luz. Esta bella localidad costera está situada prácticamente en la frontera ya que solo 14 kilómetras la separan de Irún. Se siente muy atraído por la cultura de nuestro país, donde tiene amigos como Rossy de Palma y Pedro Almodóvar.

Su vida contada en el teatro en Barcelona

Apasionado de las artes, Jean-Paul Gaultier ha querido hacer un recorrido por su propia historia de una manera muy original: mediante el teatro, al que considera sinónimo de la moda. Entre el 4 y el 21 de abril mostrará en el Teatro Coliseum de Barcelona el espectáculo Fashion Freak Show. Sobre las tablas exhibe los vestidos más significativos de su trayectoria, entremezclados con danza, baile y movimiento a cargo de una quincena de artistas multidisciplinares. "Ahora que me he jubilado, sigo trabajando en la moda a través del espectáculo sobre mi vida", ha asegurado sobre este espectáculo que se estrenó en 2019 en el Folies Bergère de París y ha recorrido desde entonces diferentes ciudades europeas.