La actriz mexicana Camila Sodi se recupera de una conmoción cerebral tras sufrir un accidente de esquí

Hace unos días, Camila Sodi (37 años) sufrió un accidente mientras esquiaba en Aspen (Colorado) que le provocó una conmoción cerebral y distensión muscular en el cuello. La estrella mexicana, protagonista de la serie Luis Miguel y telenovelas como Rubí y Falsa identidad, se encontraba pasando unos días de vacaciones, tal y como compartió en su cuenta oficial, donde publicó varias fotos en las que aparecía disfrutando de la nieve rodeada de preciosos paisajes.

"No es por presumir, pero esquío bien y aún así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte", dijo la sobrina de Thalía y exmujer del actor Diego Luna explicando qué es lo que le había sucedido. Sus fans se quedaron muy preocupados, pero ella ha querido tranquilizarles asegurando: "Estoy bien, es solo una distensión muscular en el cuello y una conmoción cerebral".

"Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me llenaron de amor y cariño", confesó la actriz, cantante y modelo mexicana junto a esta imagen en la que aparece en la consulta del médico. Finalmente tuvieron que colocarle un collarín y lo tendrá que llevar durante un tiempo.

Durante estos días, Camila ha seguido activa en sus redes sociales y ha estado compartiendo algunos de los regalos que ha recibido por parte de sus familiares amigos, como muñecos de peluche y flores. Ahora toca enfocarse en su salud para que pueda recuperarse cuanto antes de su lesión en el cuello y continuar con su vida y sus compromisos profesionales.

"Soy muy movida. Voy a 300 kilómetros por hora, soy un Lamborghini, no me puedo quedar quieta... Acabo de escribir mi propia serie, Cualquier parecido", confesó el año pasado en su entrevista con S Moda. En los últimos años, la exmujer de Diego Luna no ha dejado de trabajar, aunque tiene claro que su prioridad son sus dos hijos, Jerónimo y Fiona. Se separaron en 2013, sin embargo, siguen manteniendo buena relación por el bien de los niños. "Es mi familia, para toda la vida", dijo en una ocasión.

Tras su matrimonio con Diego Luna, la actriz mexicana ha tenido otras relaciones muy conocidas. En febrero de 2017, Camila acaparó titulares a ambos lados del Atlántico por su relación con Javier 'Chicharito' Hernández poco después de que el futbolista rompiera su compromiso con la periodista Lucía Villalón. Les vimos protagonizando las imágenes más románticas en la portada de ¡HOLA! México, pero su amor duró unos pocos meses.

Después, la sobrina de Thalía volvió a convertirse en protagonista tras comenzar un romance con el actor español Iván Sánchez. Fueron la pareja del verano en 2020 y se mostraron de lo más cariñosos durante una escapada a Ibiza y Formentera. A bordo de un yate surcaron las aguas del Mediterráneo y se deshicieron en besos y carantoñas. , tal y como podía verse en el reportaje que publicó en exclusiva ¡HOLA! México.