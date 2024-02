¿Por qué estas imágenes del hijo de Kim Kardashian con Leo Messi han sido tan comentadas? El pequeño, de 8 años, fruto de la relación de la empresaria americana con su ex, Kanye West, ha salido al terreno de juego de la mano de su ídolo argentino

No es la primera vez que vemos a Kim Kardashian junto a alguno de sus 4 hijos en primera fila para ver disputar un partido de Leo Messi junto al resto de su equipo, el Inter de Miami. De hecho, fue en el debut del futbolista argentino con el club fundado por David Beckham en 2018, cuando Saint West, de 8 años, pudo acercarse al crack argentino y que este le firmase su camiseta, momento que su madre, Kim Kardashian, definió como: "el mejor día de su vida". Durante el último encuentro que ha disputado el Inter de Miami contra Los Angeles Galaxy, el hijo de la empresaria americana y Kanye West ha dado un paso más y no solo ha estado cerca de su ídolo argentino si no que además, ha podido entrar de su mano al terreno de juego. Unas imágenes que podrás ver a continuación y que han provocado todo tipo de comentarios. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

