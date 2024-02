La película 'Mary Poppins' deja de ser apta para todos los públicos en Reino Unido

El clásico del cine infantil de los 60, 'Mary Poppins', en el que Julie Andrews interpretaba a una 'niñera con poderes sobrenaturales', era una de las cintas de la factoría Disney 'para todos los públicos', hasta ahora. Según la a agencia de calificación de películas "The British Board of Film Classification" (BBFC), en Reino Unido se ha hecho una revaulación del filme porque consideran que se utiliza un "lenguaje discriminatorio". 'Mary Poppins' ha pasado de tener una "U" (equivalente de para todos los públicos en Inglaterra) a "PG" (Parental Guidance Suggested), lo que significa que consideran que algunos de los contenidos de la cinta 'no son aptos para una audiencia infantil' y deberían verla sus padres.

'Ofensivamente racista'

La agencia británica ha decidido subir la clasificación de edad por la palabra "Hottentots" ya que, tras el análisis de la película, el personaje del marine retirado 'almirante Boom' utilizaba un término que era la manera en la que se llamaba anteriormente a los Khoekhoe, un grupo de pastores pertenecientes a Sudáfrica. En la escena el personaje piensa que está siendo atacado por los Hottentots mientras desolladores de chimeneas bailan en el tejado con sus caras manchadas de carbón. El marine acaba disparándolos con fuegos artificiales mientras les llama cheeky devils (diablos descarados). La BBFC concluye en que, además de racista, se trata de un "término anticuado" hoy en día.

Opiniones para todos los gustos

Las reacciones en Reino Unido no se han hecho esperar. Los fans de la película que ha dejado un recuerdo en muchas familias con los temas cantados en la película como "Con un poco de azúcar" o "Supercalifragilisticoespialidoso", no entienden el por qué de esta nueva calificación. En su momento, el clásico estrenado en 1964fue considerado 'moderno' para la época por canciones como "socia sufragista" sobre el derecho al voto femenino. Interpretado por la 'señora Banks', la canción pedía la 'búsqueda de la libertad' y optar a la 'igualdad en el vivir y en el vestir también'. La polémica entre los británicos está servida.