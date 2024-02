Cate Blanchett con sus hijos en Milán en medio del misterio que rodea su matrimonio

Cate Blanchett fue una de las estrellas invitadas al desfile femenino otoño-invierno de Giorgio Armani en Milán. La ganadora de dos Oscar por Blue Jasmine y El Aviador acudió a la Semana de la Moda de Milán en muy buena compañía, la de sus hijos. La actriz australiana, de 54 años, acudió junto a la pequeña Edith Vivian Upton, de 8 años, a la que adoptó junto a su marido siendo un bebé, y su hijo Roman Roman Robert, de 19 años. Blanchett y su marido, Andrew Upton, son padres de cuatro hijos y vienen siendo objeto de especulaciones desde que la actriz se quitara su anillo de casada, no se les haya visto juntos desde el pasado verano en Ibiza y decidieran poner en venta una casa en Melbourne.

La actriz volvió a dejarse ver sin su anillo de boda en el desfile en Milán, al que acudió vestida con un elegante traje de terciopelo azul, camisa blanca y tacones negros. Desde el front row siguió las nuevas propuestas del diseñador italiano en compañía de sus hijos, con quienes fue fotografiada horas después por las calles de la ciudad italiana. Blanchett ha sido imagen de la frangancia Sì de Armani durante más de 10 años. Esta última aparición de Cate coincide con el misterio que rodea el matrimonio de Blanchett. El hecho de que la actriz haya dejado de lucir su alianza de boda en sus últimas apariciones en público, pusiera a la venta su casa de Melbourne y no haya sido fotografiada con su marido en los últimos seis meses no ha hecho más que aumentar las especulaciones.

De momento ninguno de los protagonistas se ha hecho eco de estas especulaciones y ha preferido mantenerse al margen de los comentarios. La pareja lleva casada 26 años y son padres de cuatro hijos: Dashiell John, de 22 años; Roman Robert, de 19; Ignatius Martin, de 15; y Edith Vivian, de 8. La actriz y el dramaturgo y guionista se conocieron a mediados de la década de 1990, mientras interpretaba a Nina en una producción de La gaviota de Anton Chejov. Al principio no se llevaban nada bien hasta que de pronto la chispa surgió cuando volvieron a coincidir en el rodaje de una serie. Un año después de su primera cita se casaron, el 29 de diciembre de 1997.

Aunque son una pareja que no se prodiga en actos públicos siempre han presumido de una unión sólida y duradera. A raíz de estas especulaciones y de que Blanchett no haya lucido su alianza de boda en los últimos actos públicos, una fuente cercana a la pareja se ha llegado a preguntar, en declaraciones a la revista Woman's Day, si tal vez las cosas no van tan bien en el matrimonio de Cate Blanchett.