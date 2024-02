El misterio que rodea al matrimonio de Cate Blanchett después de quitarse su alianza

Los últimos movimientos en la vida de Cate Blanchett no han hecho más que desconcertar a sus fans, ya que desde hace meses no se la ve con su marido, Andrew Upton, se ha quitado su anillo de boda y ha puesto a la venta una casa en Melbourne. La actriz australiana, de 54 años, acudió el pasado domingo a los Premios BAFTA y lo hizo sin su alianza de casada, un hecho que a priori no debería de tener mayor importancia, pero que unido a que quiere vender su casa y hace meses que no ha sido vista junto a su marido ha hecho saltar las alarmas de sus fans, ya que véase el caso de Meryl Streep que, después creer que llevaba décadas felizmente casada, anunció que llevaba separada de su marido más de un lustro.

Cate Blanchett se convirtió en la acompañante de excepción del príncipe Guillermo en los BAFTA, ya que en esta ocasión no pudo ir con su esposa, Kate Middleton, que continúa recuperándose de su operación abdominal que se le realizó el pasado mes de enero. La ganadora de dos Oscar por Blue Jasmine y El aviador apareció en la gala radiante con un vestido granate de Louis Vuitton y lució un anillo con una esmeralda en lugar de su alianza nupcial de oro blanco y diamantes.

Desde principios de este mes Cate no lleva su anillo, ya en un evento en Nueva York en el Museo de Arte Moderno al que acudió con Ethan Hawke no lucía esta joya en su dedo anular, y la última vez que vimos a la pareja fue en agosto mientras disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza. Cierto es que la estrella de Tár siempre ha sabido mantener su vida personal alejada de las miradas indiscretas, sin embargo, la ausencia de su anillo de bodas no ha pasado desapercibida.

Esto, sumado a que la pareja ha puesto a la venta su mansión en Prahran, Melbourne por 2,27 millones de euros, ha hecho pensar si las cosas no van tan bien como cabría esperar en el matrimonio de Cate Blanchett y Andrew Upton. La pareja lleva 26 años casada y son padres de cuatro hijos. Dashiell John, de 22 años; Roman Robert, de 19; Ignatius Martin, de 15; y Edith Vivian, de 8, a la que adoptaron cuando eran un bebé para cumplir su sueño de tener una niña. La actriz y el dramaturgo y guionista se conocieron en el rodaje de una serie y tres semanas después de su primer beso él le pidió matrimonio. Su boda se celebró apenas un año después, el 29 de diciembre de 1997.

Después de un tiempo viviendo en Inglaterra, la pareja regresó a su país natal en 2006 con el proyecto de criar a sus hijos allí, pero en la actualidad su hogar está en la campiña inglesa, en East Sussex. Desde entonces Reino Unido y Australia han sido sus lugares de residencia y aunque son una pareja que no se prodiga en actos públicos siempre han presumido de una unión sólida y duradera. De momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Cate Blanchett ni de Andrew Upton, por tanto no dejan de ser meras especulaciones, pero lo cierto es que la ausencia de confirmación o desmentido sigue siendo motivo de especulación entre sus admiradores.