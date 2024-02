La desolación de Nuria Roca y el ofrecimiento de Arturo Valls ante la tragedia en su querida Valencia natal

Son verdaderos apasionados de su 'terreta', como ellos la suelen llamar con cariño, por eso un suceso tan dramático y de estas características les duele especialmente en el alma. Valencianos de pro y abanderados allá por donde vayan del lugar que los vio nacer, Nuria Roca y Arturo Valls con algunos de los rostros conocidos más representativos que en los últimos dos días no esconden su profunda consternación tras lo hechos acaecidos en la capital del Turia.

Pablo Motos, sobre el tremendo incendio en su Valencia natal: 'La vida te cambia en un segundo'

"Todo el ánimo y la fuerza del mundo para sobrellevar esta terrible situación a los familiares y amigos de las víctimas", ha manifestado la popular presentadora tras el devastador incendio que calcinó por completo el pasado jueves un gran edificio de catorce plantas y 138 viviendas en el barrio de Campanar. La colaboradora de El Hormiguero estuvo muy pendiente desde el primer minuto de todas las noticias que iban llegando desde la zona cero, reconociendo que se sentía con "el corazón en un puño".

"La incertidumbre de los desaparecidos, la pena de los vecinos que lo han perdido todo...", señalaba la conductora del programa La Roca, quien mandaba por último su más sincero apoyo "a tota la Ciutat de València que està de dol" (duelo), decía en su lengua. Este sábado por la mañana, en muchos puntos de la comunidad y a nivel institucional se ha guardado un minuto de silencio por las diez víctimas mortales que se cobraron las pavorosas llamas, que a su vez han dejado a más de 400 personas sin nada tras perderlo todo.

Arturo Valls, por su parte, transmitía su "más sentido pésame" a los afectados y "ofrezco mi ayuda para lo que sea necesario", ha dicho el showman en este contexto de enorme solidaridad que se desataba en su tierra natal nada más conocerse la tragedia, donde cada uno quiere aportar su granito de arena en favor de los damnificados. Bajo este ambiente de conmoción nacional, otras caras muy populares que son de la costa levantina también se ha pronunciado con gran pesar.

Es el caso de la periodista alicantina Carolina Ferre, que hacía esta reflexión: "Qué coraje de nuestros servicios de emergencia. Qué pena quien se enriquece a costa de la vida ajena. Qué bien hicieron en suspender el festival de Fallas este fin de semana. Estamos de luto por este horrible incendio que lamentablemente permanecerá en nuestra memoria para siempre", explicaba. También Miguel Ángel Silvestre, natural de Castellón, ha destacado el "valioso trabajo de los bomberos, cuyo coraje y dedicación han sido fundamentales", apuntaba el actor.

Al mismo tiempo, el cantante Francisco confesaba estar "sobrecogido" y decía que "esas familias somos todos". El mítico artista de Alcoy anunciaba además que "organizaré un concierto benéfico con más compañeros" y ha trasladado sus "deseos de recuperación a los heridos". Por último, más 'celebs' valencianas que reaccionaron rápidamente ante lo sucedido son las influencers Teresa Andrés Gonzalvo, Marta Lozano y Violeta Mangriñán.

Las creadoras de contenido online están colaborando en la búsqueda de alojamiento para los que ya no tienen casa, haciendo un llamamiento para la recogida de ropas, mantas y productos de higiene personal. "No es por nada, no quiero decir que la gente de otras comunidades autónomas o ciudades no lo sean, pero los valencianos somos especiales. Estoy orgullosa y hoy más que nunca", aseveraba al respecto la que fue participante de Mujeres y Hombres y viceversa y Supervientes.