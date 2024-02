El cambio físico de Lucas, del grupo 'Andy y Lucas', tras perder diez kilos

Loading the player...

Andy y Lucas finalizaron 2023 dando una mala noticia a sus seguidores. Después de veinte años de trayectoria musical, el grupo debe separarse debido a los problemas de salud de uno de sus componentes, Lucas: "Hace como un año empecé a sufrir mareos, unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", explicó. Eso sí, tendrán la oportunidad de decir adiós a sus fans: "Lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público". Para poder afrontar estos conciertos de la mejor forma, el artista decidió en enero comenzar a implementar hábitos más saludables y ahora, pocas semanas después, ha mostrado los resultados ¡con 10 kilos menos! Dale al play y no te lo pierdas.

-Andy y Lucas explican qué hay de cierto en los rumores de una mala relación

-Así han cambiado 'Andy y Lucas' cuando celebran sus 20 años en la música