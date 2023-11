Andy y Lucas explican qué hay de cierto en los rumores de una mala relación

Andy y Lucas anunciaron hace apenas unos días que se separaban por un problema de salud. Después de veinte años en la música, ocho álbumes, tres recopilatorios y 20 discos de platino, el dúo musical se rompía por una razón de peso: la salud de uno de los integrantes. "Hace como un año empecé a sufrir mareos, unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", contaba Lucas en El Homiguero.

"Lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público", comentó el cantante, que no sabe si retomarán algún día su carrera, pero ahora quiere llevar una vida tranquila al lado de su familia y su hijo Lucas, de cuatro años. Su compañero Andy, que vive en Cadiz, quiso tranquilizar a sus fans: "No es separarnos, es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero".

-Así han cambiado 'Andy y Lucas' cuando celebran sus 20 años en la música

A raíz de este anuncio comenzaron las especulaciones y a buscar los motivos que les llevaron a tomar esta decisión. La gente de su entorno comenzó a señalar que la relación entre ellos no era buena, unos rumores que venían de tiempo atrás."No se llevan bien", aseguran los vecinos consultados por el programa de televisión Fiesta, que se desplazó hasta el pueblo de Toledo en el que vive Lucas González, que es hijo del recordado futbolista del Celta de Vigo Pedrito González. Al escuchar estos comentarios, él mismo quiso zanjar los rumores y llamó al programa para aclarar todas las especulaciones acerca de su mala relación con Andy.

"He decidido entrar porque esto ya se estaba yendo de madre, sinceramente", reveló por teléfono. "Estoy aquí en mi casa y me estoy hasta riendo. La compañera que está ahí tiene que decir lo bien que me porté con ella, y lo segundo que quiero decir es que Andy es mi hermano, es mi vida. ¿Y que no estamos en los camerinos juntos? ¡Si nos vemos hasta en calzoncillos! Si alguna vez hemos cogido hoteles separados es porque le convenga a uno o al otro por distancia a su casa!", quiso dar por concluido el artista. A su vez, destacó que ni él ni Andy tienen pensado hacer música en solitario porque "eso sería como traicionar a un hermano".

Antes de su adiós o quizá su hasta luego, los intérpretes de Tanto la quería, Y en tu ventana y Son de amores tienen pensado despedirse de su público. En 2024 harán una gira de despedida que ya tiene fechas cerradas en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid. "Queremos despedirnos por todo lo alto", indicó Andy, que conoció a Lucas en el instituto y su amistad perdura desde entonces. La pareja musical ha convocado una rueda de prensa el próximo 23 de noviembre en la AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España, en Madrid para anunciar sus próximos pasos.