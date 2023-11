Andy y Lucas anuncian que se separan por un problema de salud tras 20 años cosechando éxitos

Los fans que siguen la carrera de Andy y Lucas desde 2003, cuando se dieron a conocer ante el gran público como dúo y comenzaron a cosechar éxitos a nivel internacional, ha recibido este martes la noticia que nunca habrían querido escuchar: los artistas se separan. Así lo han confirmado ellos mismos durante su visita a El Hormiguero, en la que han contado sin poder contener la emoción todos los detalles de su decisión. También se han sincerado acerca del motivo de salud que se esconde tras esta inesperada ruptura que llega tras haber sacado ocho álbumes de estudio en veinte años de trabajo conjunto respaldado por importantes reconocimientos.

Cuando el reloj marcaba las 22:00 horas, Lucas González ha comunicado el fin del grupo. Ha reconocido que llevaba "todo el día con un pellizco en el estómago" por tener que verbalizar esta difícil decisión. "Hace cinco años tomé las riendas empresarialmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevar hasta el mínimo detalle. Hace un año me empezaron a dar mareos unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. me dieron otra dosis y no funcionaba, eso me derivó al cardiólogo. Tengo una pequeña válvula y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo", ha comenzado a decir.

Lucas, que es hijo del recordado futbolista del Celta de Vigo Pedrito González, ha explicado que actualmente sigue un tratamiento con una pastilla gracias a la cual está "bastante estable" pero tiene claro que la única manera de vencer al estrés es tomándose un respiro ya que el cardiólogo le ha comentado que hacer giras tan largas no es beneficioso para su problema. "Llevamos veinte años sin parar. Día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado", ha dicho, explicando que no solo se sube a los escenarios sino que habla con promotores e incluso da el visto bueno a los detalles del merchandising del grupo. "Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Hay una famila y unos hijos que me quieren mucho y hay que pensar en ellos", ha resaltado.

La historia musical del grupo se pone en pausa, pero la amistad que mantienen los artistas no cambia. Se conocieron al comenzar el instituto y se han convertido el uno para el otro en una pieza muy importante. "Para mí no es mi compañero, es mi familia", ha asegurado Lucas. Por su parte, Andy ha explicado que la salud de su mitad musical "es lo principal" y ha especificado que no se separan sino que se toman un descanso sin saber si van a volver.

La despedida del público que los acompaña desde sus inicios

Solo el tiempo dirá si Lucas se siente preparado para dar de nuevo al play en su carrera, pero antes de pulsar la tecla de pausa, los intérpretes de Tanto la quería, Y en tu ventana y Son de amores van a despedirse de su fiel público. En 2024 harán uan gira de despedida que ya tiene fechas cerradas en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid. Además, no descartan abrir el abanico y viajar a otras ciudades puesto que en estas dos décadas el cariño y el apoyo les ha llegado desde todos los puntos del mapa.