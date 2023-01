El motivo por el que Andy y Lucas se enfadan en directo con Emma García durante su entrevista en 'Fiesta'

¡20 años!, que se dicen pronto. Este es el tiempo que llevan Andy y Lucas sobre los escenarios. Y para celebrarlo, el dúo gaditano se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo en el que rememoran las canciones que más éxito han tenido a lo largo de su carrera. 20 años en 20 canciones es el álbum que verá la luz durante este 2023, con temas tan famosos como Y en tu ventana o Son de amores. Por este motivo, Andy y Lucas acudían al programa que presenta Emma García cada fin de semana, Fiesta, para repasar su trayectoria profesional. Sin embargo, lo que estaba siendo una entrevista normal, acabó convirtiéndose en una situación muy incómoda.

Andy y Lucas terminaban muy molesto con el magazine tras cortarles la entrevista en pleno directo. Y es que, en un momento dado, uno de los redactores, Jaime Rodríguez, bajaba a plató para sentarse al lado de la presentadora y dar una noticia sobre el robo que había sufrido Gloria Camila en la inauguración del museo de José Ortega Cano, interrumpiendo así la charla que estaban manteniendo. Al instante, el joven pedía perdón por parar la entrevista, a la vez que se declaraba fan del dúo musical y continuaba con lo ocurrido con la hija del diestro: "Nosotros tenemos las imágenes que van a ayudar a Gloria Camila a identificar a la persona que, presuntamente, ha podido ser quien ha hecho ese 'feo'". Ante la incredulidad de los cantantes, Lucas saltaba y mostraba su enfado en directo: "¿Y para eso has venido a cortar la entrevista?", decía indignado.

El asombro de Andy y Lucas arrancaba las risas entre los colaboradores. Sin embargo, Lucas, muy molesto por lo que estaban viviendo, continuaba reprendiendo al programa: "Al iluminado que está en la oficina de arriba y te ha mandado aquí abajo, dos Premios Ondas y cuatro Grammys", comentaba de forma irónica y sin creerse aún lo que escuchaba. "¿Tú no sabes que este corte ahora mismo nos acaba de desprestigiar a nosotros dos? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?", le preguntaba Lucas al redactor. Ante esto, Emma García intentaba calmar los ánimos diciendo que lo que había hecho Jaime había sido darles "más tiempo para seguir con la entrevista". Tras el corte publicitario, y siendo consciente de lo que se había generado, Lucas se anticipaba a asegurar que había sido una broma: "Esto se llama toque de humor. En la vida hay que tener humor. No he querido ser grosero en ningún momento", sentenciaba, antes de retomar de nuevo la entrevista.

El programa aclara lo ocurrido

Tras el revuelo causado por la interrupción de la entrevista a Andy y Lucas, sobre todo en redes sociales, este domingo el propio redactor, Jaime, ha entrado en directo -de la misma forma que ayer-, para explicar lo sucedido: "Entré para adelantar un poco la información que luego vamos a ofrecer. Y todos vivimos aquí un poquito de tensión. Sabemos que vinieron Andy y Lucas, pero quizás no se tomaron demasiado bien mi irrupción en el plató", comentaba, añadiendo que su intención no era la de "fastidiar a nadie".

Por su parte, Emma García ha suavizado lo ocurrido diciendo que eran "cosas del directo" y que, al final, "terminan bien". "Después de la publicidad él dijo, 'siento si alguien no se lo ha tomado con humor'. Quiero decir, las cosas quedaron muy bien y la tensión se disipó", explicaba la presentadora, zanjando así la polémica con Andy y Lucas.