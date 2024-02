Las lágrimas de Roberto Leal al recordar a su padre, fallecido hace cuatro años

Roberto Leal ha hecho un viaje en el tiempo de la mano de Albert Espinosa, creador y presentador del programa El camino a casa, de laSexta. El periodista sevillano, de 44 años, ha recordado su infancia y no ha podido contener la emoción al ver un vídeo de cuando era niño en el que aparecía su padre, Pepe Leal, fallecido hace cuatro años. "Ese es mi padre", ha dicho entre lágrimas mientras contemplaba sus imágenes más familiares. "Era muy serio, pero después tenía mucha guasa", ha añadido sin parar de llorar. Roberto ha lamentado que su padre no llegara a ser testigo de su éxito televisivo. "Él vivió mi oficio, mi éxito, menos. Pero los momentos así grandes ya no los vivió, pero bueno, vivió muchas cosas", ha añadido sin parar de llorar.

Albert Espinosa le ha preguntado si habla con su padre porque él no ha dejado de hacerlo con el suyo. "Sí, de alguna forma sí habló con él. Ojalá pudiera hablar de verdad, pero sí, le tengo muy presente", ha señalado con una profunda tristeza.

Después, ha compartido la importante lección que le dio su progenitor en un momento crucial de su vida. "Yo siempre fui buen estudiente, pero en el instituto tuve una época en la que no sabía muy bien hacia dónde iba. Luego me enmendé y tuvo mucho que ver mi padre", ha comenzado diciendo el presentador de Pasapalabra. "Un día, al ver mis notas, mi padre me paró, me dio un pequeño tirón del colgante que llevaba y me dijo: 'Estudia, que yo no he podido'. Eso fue como una llamada de atención. Mi padre hablaba poco, pero cuando hablaba, hablaba", ha proseguido.

Roberto ha explicado que su padre no pudo estudiar porque tuvo que ponerse a trabajar de albañil con tan solo 11 años. "Él no tenía otra opción, pero yo sí. Y la tenía porque él y mi madre con su esfuerzo me podían pagar una carrera", ha declarado.