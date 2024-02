Muere Alejandro Echevarría, presidente de honor de Mediaset y 'figura clave en el sector audiovisual español'

Mediaset está de luto por la pérdida de su presidente de honor, Alejandro Echevarría Busquet, quien ha muerto este lunes 19 de febrero a los 81 años en el Hospital de Urduliz (Bizkaia). Ha sido el propio grupo audiovisual el encargado de trasladar la triste noticia mediante un comunicado en el que se puede leer: "Desolados ante el fallecimiento de Alejandro Echevarría, presidente de Honor de Mediaset España y figura clave en la historia de los medios de comunicación y el sector audiovisual español. Nuestro más sentido pésame y un caluroso abrazo a sus familiares y amigos".

La vinculación de Alejandro Echevarría a Mediaset se remonta a décadas atrás. Entre 1996 y 2022 fue presidente del grupo, en el que antes fue consejero. También ha ejercido como consejero delegado de El Correo, donde se incorporó en 1980 después de haber estado trabajando en empresas de automoción y electrodomésticos. Licenciado en Ciencias Empresariales, según Cinco Días, era la tercera generación de una familia profundamente ligada a los medios: su abuelo fue el fundador y primer director de El Noticiero Bilbaíno, donde también trabajó su padre, quien posteriormente fue nombrado director del periódico El Correo.

La reacción de los presentadores de Mediaset

Las últimas imágenes públicas del ejecutivo se produjeron hace una semana, cuando acudió a la II Edición de los Premios Fundación Comunicando Futuro- Alejandro Echevarría celebrados en el Euskalduna Bilbao. En este encuentro entregó el galardón de Jóvenes Valores Emergentes al periodista Emilio Doménech y el de la Trayectoria Profesional a Pedro Piqueras, quien se jubiló el pasado mes de diciembre después de casi dos décadas en Mediaset y con el que forjó una amistad durante los años que coincidieron en Mediaset.

Piqueras se ha mostrado desolado ante esta pérdida que, según ha indicado a la cadena Ser, "me ha dejado hecho polvo". Ha indicado que le hizo ilusión recoger el citado premio el 14 de febrero "sobre todo por estar con él'' y ha resaltado la humanidad de Alejandro y su completo apoyo al sector periodístico. ''Ha sido un hombre que ha estado del lado de los periodistas, lo he tenido siempre muy cerca. Cuando quedaba a comer con él, veía un hombre con una profunda sensibilidad extraordinaria, quería saber siempre cómo me sentía, cómo me encontraba conmigo mismo", ha indicado.

Otros compañeros de Mediaset también han lamentado la pérdida. Es el caso de Joaquín Prat, quien le ha dedicado unas palabras en nombre de todo el equipo de Vamos a ver, programa que capitanea junto a Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo, quien ahora está de baja por maternidad: "No queremos dejar de recordar a este hombre que siempre nos ha tratado a todos con el máximo respeto independientemente de dónde trabajásemos dentro del organigrama de la empresa. Un señor de los pies a la cabeza, un hombre bueno. Descanse en paz y nuestro pésame a la familia".

También Sandra Barneda ha recordado que Alejandro fue una importante figura en la historia de la cadena en la que trabaja. "Dedicó su vida en cuerpo y alma al desarrollo del sector televisivo y es una de las personas a las que debemos el gran éxito de esta casa. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos su familiares y amigos", ha dicho al finalizar Así es la vida, momento en el que su compañero César Muñoz ha mandado un fuerte abrazo a todo el entorno de Echevarría.