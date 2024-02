El fiestón de cumpleaños de Isabel Jiménez en el centro de Madrid que Sara Carbonero no se ha querido perder Las amigas disfrutaron de una velada de bailes, abrazos confidencias y mucho cariño

Sara Carbonero celebraba el pasado 3 de febrero sus 40 años con una fiesta por todo lo alto a la que no faltaron sus hijos y sus amigos más cercanos, entre las que se encuentra, desde hace años, la también periodista Isabel Jiménez. Ahora le ha tocado a Isabel celebrar sus 42. Ambas han querido compartir a través de sus redes sociales las imágenes de la fiesta de cumpleaños. Una cita muy especial donde la cumpleañera y sus amigas disfrutaron de lo lindo de la noche madrileña. Risas, bailes, abrazos, confidencias y mucho cariño.

Un céntrico local de la capital de España era el lugar elegido por Isabel para su fiesta de cumpleaños en la que pudimos ver a la homenajeada con un chaqueta dorada de flecos que la hacía, aún más, la protagonista de la velada. A su lado, inseparable, Sara Carbonero que eligió un look más casual. Sara e Isabel no se han separado desde que se conocieron en los Informativos de Telecinco. Ambas son grandes compañeras de vida, como ellas mismas se definen y tienen un vínculo y una complicidad muy especial. De hecho Isabel quiso añadir una frase a las imágenes de su celebración: "Noches que alimentan el alma. Celebrar la vida. Ellas. Gracias a todas".

Amigas en lo bueno y en lo malo

El 14 de febrero era el día del cumpleaños de Isabel y Carbonero quiso felicitar a su amiga y confidente públicamente recordando con fotos los "viajes, bailes, de karaokes, puestas de sol en Aguadulce o paseos por el Duero" que han disfrutado durante estos más de diez años de amistad. "Feliz cumpleaños, compañerita mía (...) No me imagino mi vida sin ti. Te quiero mucho, mi optimista preferida de tacones imposibles. Que nos espere la luna. Juntas siempre. Como si ya nada doliera", escribía la periodista. A lo que Isabel contestaba: “Bendita luz la tuya... gracias a la vida por ponerte en mi camino. ¡Esto no hay quien lo pare! Por cierto, cuando estemos jubiladas habrá que repetir Menorca, México, Oporto y lo que se tercie...”.

Y es que las amigas han vivido juntas sus momentos más felices, como los nacimientos de sus hijos. De hecho, Sara es madrina de Hugo, el mayor de los dos niños que ha tenido su amiga con el ingeniero Álex Cruz. Pero ambas también han mostrado su incon­dicionalidad en sus capítulos más difíciles. Pero la unión siempre hace la fuerza y, sin duda, Sara e Isabel forman un equipo perfecto. Una amistad inquebrantable.