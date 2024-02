Amy Schumer explica el motivo por el que tiene la cara tan hinchada

Amy Schumer se ha convertido en noticia y no precisamente por el estreno de la nueva temporada de su serie Life & Beth. La popular actriz, guionista y productora estadounidense, de 42 años, está en plena promoción y fue invitada al programa de The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, sin embargo, no podía imaginarse el revuelo que iba a provocar. Nada más aparecer en televisión, las redes se convirtieron en un hervidero de comentarios acerca de su físico y todos se preguntaban: ¿qué le ha pasado en la cara? ¿por qué está tan hinchada?

Su contundente respuesta

Pues bien, horas después, la protagonista de películas como Y de repente tú o ¡Qué guapa soy! ha decidido pronunciarse y lo ha hecho compartiendo un extenso mensaje en sus redes sociales. "¡Muchas gracias por todos los comentarios sobre mi cara! Durante casi 20 años he disfrutado de la opinión y el debate sobre mi físico al igual que les pasa a todas las mujeres. Y tenéis razón, ahora mismo estoy más hinchada de lo normal", comienza diciendo.

La actriz sabe que no tendría por qué dar explicaciones al respecto pero al ver el revuelo que ha habido, ha preferido hablar del motivo por el que está así: "Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer. Están sucediendo cosas médicas y hormonales en mi mundo en este momento, pero estoy bien", asegura.

Una reflexión importante

La actriz denuncia que: "Históricamente, el cuerpo de las mujeres apenas ha sido estudiado médicamente en comparación con el de los hombres. También creo que una mujer no debe dar explicaciones por su apariencia física. Pero quería aprovechar la oportunidad para defender el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás".

Y termina con un poderoso mensaje: "Como cualquier otra mujer/persona, algunos días me siento segura y muy bien y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza. Pero me siento fuerte, hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que creé, escribí, protagonicé y dirigí. Quizás podamos concentrarnos en eso por un tiempo. Espero que disfrutéis la vida y a Beth. Amor y solidaridad".

Su batalla con la endometriosis

Amy Schumer ha hablado con sinceridad de sus problemas de salud pero no es la primera vez que lo hace. En septiembre de 2021, la comediante y directora estadounidense publicó un vídeo en el que confesaba que se había sometido a una delicada operación. "Mi útero ya está fuera. El médico encontró 30 manchas que me quitó. Me quitó el apéndice porque la endometriosis lo había atacado (...) Había mucha sangre en mi útero y tenía dolores muy fuertes", contó después, animando a todas sus seguidoras a que "si te duele mucho cuando tienes el periodo, es posible" que también padezcas este trastorno.

Tiempo después, durante su aparición en el programa El Chequeo con el Dr. David, dijo que se sentía "como una persona totalmente nueva" después de la operación. "Siento como si alguien hubiera levantado el velo que me cubría y me siento como una persona diferente, como una nueva mamá", aseguró Schumer en diciembre de 2022.

Feliz mamá

La actriz de Descontroladas ha sido siempre una defensora de la belleza real y en más de una ocasión ha mandado mensajes como: "Deja de obsesionarte con tu físico y serás mucho más feliz". Igual que otras muchas estrellas de Hollywood, siempre está en el centro del foco mediático pero lo cierto es que ella intenta llevarlo de la mejor forma posible y hablando con sinceridad de todo lo que le sucede en su vida. Así lo hizo hace años sobre sus problemas de fertilidad y contar cómo trajo al mundo en 2019 a su primer hijo, Gene David.

"Lo hicimos por fecundación in vitro y fue realmente duro para mí", dijo sobre el nacimiento de su bebé, que fue por cesárea debido a su endometriosis. En alguna ocasión, la célebre monologuista ha confesado sus ganas de ampliar la familia junto a su marido, el chef estadounidense Chris Fischer con el que se casó el 13 de febrero de 2018 en Malibú. "Tenemos unos embriones... así que no lo sé", declaró.