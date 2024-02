Amy Schumer revela que padece el síndrome de Cushing tras la hinchazón en su cara de sus últimas apariciones

Amy Schumer es uno de los rostros más conocidos en el mundo de la comedia y de la interpretación de Estados Unidos. Sin embargo, en su vida y su dilatada carrera no son todo éxitos. A sus 42 años, la actriz cuenta que le han diagnosticado el síndrome de Cushing. Un transtorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisona producida por las glándulas adrenales. Noticia preocupante sobre salud que llega en mitad de "un torbellino de compromisos personales y profesionales", por el estreno de la nueva temporada de su serie Life & Beth.

La intérprete ha desvelado su problema durante una entrevista con la periodista Jessica Yellin en News Not Noise, donde confesaba que se enteró porque acudió al médico tras las críticas recibidas sobre su aspecto durante los últimos meses. En este sentido, le achacaban tener "el rostro más hinchado" tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. A pesar de ello, la directora de cine tranquilizaba a sus seguidores asegurando que se encuentra mejor: "Siento que he renacido. Hay algunos tipos de Cushing que pueden ser fatales y requieren de cirugía cerebral o extirpación de las glándulas suprarrenales. Por suerte, no es mi caso".

Eso sí, Amy Schumer hacía hincapié a las dificultades que tiene que enfrentarse en su día a día e, incluso, desvelaba que durante estos meses ha compaginado su trabajo con su recuperación: "Mientras estaba presentando ante la cámara mi programa de televisión, también estaba asistiendo a mi terapia con máquinas de resonancia magnética durante cuatro horas seguidas donde me extraían muchísima sangre".

Intentando no derrumbarse, la actriz ha relatado también que su momento más duro fue cuando pensó que a lo mejor "no vería crecer a mi hijo". Desde que comenzaran los ataques hacia su persona por su aspecto físico, la protagonista de películas como Y de repente tú o ¡Qué guapa soy!, ha intentado a su vez concienciar a la sociedad sobre el daño que estos comportamientos pueden hacer. "Creo que una mujer no necesita ninguna excusa para tener determinado aspecto físico y no deberíamos tener que dar explicaciones", ha recordado durante la entrevista.

¿Qué es el síndrome de Cushing?

El síndrome de Cushing es es un trastorno hormonal que se produce con la larga exposición a la hormona cortisol, producida por las glándula adrenales. Esto sucede en algunas ocasiones por tomar medicamentos con hormonas sintéticas para tratar una enfermdad inflamatoria o porque el propio cuerpo produce demasiado cortisol. Sus efectos son: la cara redondeada, estrías de color rosa en la piel, presión arterial o pérdida ósea. En los peores casos puede provocar diabetes tipo 2.

Su faceta como madre

A pesar de estar siempre en el foco, la intérprete vive feliz con la familia que ha formado junto a su marido, el chef estadounidense Chris Fischer, con el que se casó el 13 de febrero de 2018 en Malibú y tiene un niño. "Lo hicimos por fecundación in vitro y fue realmente duro para mí", dijo sobre el nacimiento de su hijo Gene David, que vino al mundo en 2019 por cesárea debido a su endometriosis. De cara al futuro, la célebre monologuista ha confesado en alguna ocasión que "le gustaría ampliar la familia".

