Los vídeos más adorables de Anita, la niña de Ana Obregón, que está a punto de cumplir 11 meses

Anita, la pequeña de Ana Obregón que ha llenado de luz su vida, pronto cumplirá once meses de vida. Vino al mundo el 20 de marzo de 2023 en Miami, por lo que no tardará en soplar su primera vela, convertida en una niña encantadora y risueña que consigue derretir a la actriz cada día. Ana suele compartir con sus seguidores fotos y vídeos en los que muestra sus avances, ya sea en forma de gateos, charlas o aprendizajes. En esta ocasión, ha publicado un simpático vídeo que ha comentado con estas palabras: "El premio a la mejor pedorreta de 2024 es para... ¡Anita!". Con estos vídeos, sus seguidores no solo pueden comprobar cómo va creciendo, sino que también, al igual que Ana Obregón, caen rendidos a los pies de la niña. Repasamos los más adorables. Dale al play y no te lo pierdas

