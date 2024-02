La divertida imagen de Irina Shayk y su perro, ¡en modo camuflaje!

Que Irina Shayk tiene un estilo propio e inconfundible sobre las pasarelas, lo saben bien todos los amantes de la moda. Que a su vez es capaz de aportar su original y arriesgado sello a sus look más casuals, es conocido también por unos fans a quienes seguro habrá encantado la última y divertida imagen que la supermodelo protagoniza. En la misma, aparece con el rostro serio, gafas de sol y caminando con su adorable perro cogido del brazo... ¡en modo camuflaje!

Casualidad o no, el caso es que la ex de Bradley Cooper lleva un abrigo largo oscuro de pelo que prácticamente se funde con su mascota, por lo que no resulta fácil ver y reconocer en un primer momento al animal hasta que uno descubre que está ahí. Ambos del mismo color, un negro intenso. Lo que ayuda a localizarle con la mirada es el adorno rojo con forma de hueso que lleva colgado al cuello, y cuando este abre los ojos con su simpático gesto.

La top model rusa de 38 años, apasionada de los animales y firme defensora de sus derechos, ha tenido varios perros y de diferentes razas a lo largo de su vida. De un bulldog francés a un labrador, su actual compañero fiel se asemeja al maltipoo, un híbrido que surge del cruce entre un bichón maltés y el caniche cuya finalidad es la de acompañar a su dueña y hacerle la vida más agradable.

No es la pimera vez que la vemos con él paseando por las calles de Nueva York, ya que en anteriores ocasiones también salieron ambos a tomar el aire por la Gran Manzana y en una situación igualmente curiosa. Así ocurría el pasado octubre cuando lo transportaba dentro de su bolso Hermès Birkin de cocodrilo, un accesorio valorado en 70.000 dólares (64.926 euros), en otra escena que llamó bastante la atención y fue captada por los reporteros gráficos.

Irina, que ha llegado a prestar su imagen en campañas para concienciar sobre la necesidad de adoptar perros, no se separa últimamente de esta mascota que se caracteríza por tener una estatura pequeña, cabeza redondeada y orejas caídas. Con un hocico ligeramente afilado y un pelaje sedoso, suelen ser cariñosos, obedientes, sociables, juguetones, longevos y muy inteligentes. Un físico que, sumado a su buen carácter, le hace parecer un eterno cachorro.

Se trata de un animal al que muchas 'celebrities' han elegido como un miembro más de la familia, caso de la popular presentadora estadounidense Ellen DeGeneres. Esta, con su pareja Portia de Rossi, comparte su vida con un pequeño maltipoo de nombre Wolf. También la actriz Blake Lively es otra de las que disfrutan de esta raza y, de hecho, era habitual verla acompañada de su inseparable Penny en los sets de la serie Gossip Girl.

