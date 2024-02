Dani Fernández desvela la relación real que tiene con sus excompañeros de Auryn

Ha formado ya una familia con su mujer Yarea Guillén, de 24 años, con quien fue padre el pasado diciembre de una niña y tiene una carrera de éxito en solitario. Dani Fernández, de 32 años, ha dejado atrás su etapa en la boyband Aury, grupo que le vio nacer como intérprete en 2009. A lo largo de siete años, David Lafuente, Blas Cantó, Álvaro Gango, Carlos Marco y Dani fueron inseparables. Conquistaron escenarios de toda España, convirtiéndose además en un auténtico fenómeno fan. Sin embargo sus caminos se separaron en 2016 y desde entonces cada uno ha emprendido su andadura en solitario, aunque con el recuerdo de cómo fueron sus inicios. El propio Dani ha recordado al grupo del que formó parte, explicando cómo es la relación que tiene ahora con sus compañeros.

"Yo he vivido cómo nosotros éramos hermanos y luego no lo éramos. Y por mucho que queramos ser hermanos otra vez, no lo somos. Porque estamos ya dentro de una industria que te miras con el rabillo del ojo" comentó en el podcast Animales Humanos, dirigido por Ibai Vegan. Se refería así en la competitividad que existe en el mundo de la música. Es por ese motivo por el que su relación con algunos de sus compañeros no es cómo la habría pensado. "Tengo la que se puede" respondió explicando luego que con algunos de ellos ha roto el contacto.

"Con eso te lo resumo todo. Hay algunos con los que ya no me llevo, algunos con los que me cruzo. Pero no es lo que la gente se piensa o lo que yo quería" aseguró. "Yo le tengo cariño a todos. Y esto es real, no me estoy inventando nada. Porque creo que todos somos buenas personas. Lo que pasa es que somos víctimas de la situación y nos ha venido grande porque éramos chavales". Desveló que el final de la banda fue una sorpresa. "Empiezan a bajar los números y a mí se me dicen 'Auryn va a terminar, ¿tú quieres hacer algo?'" contó.

"No fui el primero que dijo que iba a hacer otras cosas. A mí me gustaba y estaba enganchado, pero no era yo. Yo descubro quién soy yo después" dijo. Ha recordado que ellos tenían poco poder para decidir lo que haría la banda y que además él no cantaba en inglés, así que tenía todavía menos oportunidad para decidir. "Nosotros no mandábamos, pero teníamos en la cabeza que éramos dioses" dijo. A pesar de que no todos sus recuerdos son agradables, Dani comentó que hay muchos otros que sí lo son.

Dani está en un momento personal y profesional dulce. Acaba de estrenar el single, Todo cambia, adelanto de su tercer álbum, La jauría, y disfruta de los primeros meses de vida de su primera hija, Belice. El cantante se casó con la también intérprete Yarea Guillén en mayo de 2022 y con ella ha emprendido esta nueva etapa en su vida. Tras lanzar su carrera en solitario, Dani presentó varios singles que se incluyeron en un primer disco titulado Incendios (2019). Su segundo disco llegó en 2022 con el nombre de Entre las dudas y el azar, que obtuvo el disco de oro y platino por la cantidad de ventas en España. En 2022 Dani recogió el premio Ondas al ser considerado "fenómeno musical del año" y en 2023 un premio Ídolo en la categoría de música.