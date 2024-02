Muere Kiptum, el plusmarquista mundial de maratón a los 24 años en un accidente de coche

Adiós a una estrella del atletismo mundial. Ha muerto el plusmarquista mundial de maratón Kelvin Kiptum a los 24 años en un accidente de coche en Kenia. El deportista conducía su vehículo un Toyota Premio, en la carretera entre Eldoret y Kaptagat cuando de pronto perdió el control del coche, salió de la autopista y chocó contra un árbol. En él perdió la vida también su entrenador, el ruandés Gervais Hakizimana, y viajaba un tercer ocupante, una mujer identificada como Sharon Kosgei, que sobrevivió a pesar de sufrir lesiones graves.

De momento, la policía del condado Elgeyo Marakwet continúa investigando las causas del accidente que se produjo sobre las once de la noche en la zona donde viven y entrenan muchos de los mejores maratonianos del mundo. A los 24 años se acaba el sueño de este atleta que estaba llamado a bajar de las dos horas en la prueba de los 42 kilómetros.

Hasta hace cuatro años no tenía claro que pudiera hacer una carrera profesional como atleta. "Mi padre me insistía que tenía más futuro trabajando como electricista, que era lo que había estudiado, que corriendo y la verdad es que hasta los 18 años muchas días me veía más en esa profesión que ganándome la vida corriendo, pero seguía soñando en que algún día llegaría a ser un buen atleta", explicaba el plusmarquista mundial de maratón.

Kiptum solo corrió tres maratones, pero en todas ellas venció y sus marcas le ensalzaron como uno de los mejores de la historia. Debutó en Valencia en diciembre de 2022 y ya rozó el récord del mundo con 2 horas, 01 minuto y 53 segundos, solo por detrás de Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele. Luego vino Londres donde ganó con una marca de 2h 01m 25s y el 8 de octubre batió el récord mundial de la distancia con 2h00:35 en Chicago.

Este año se preparaba para un maratón en Rotterdam de abril y para los Juegos Olímpicos de París, en los que hubiera competido por primera vez representando a su país. La tragedia se ha cebado con este alteta keniata y el mundo del atletismo llora su pérdida.

