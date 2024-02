Conoce a Sangiovanni, el italiano de 21 años que triunfa en su país y actúa con Aitana en San Remo

Loading the player...

Aitana ha hecho las maletas y ha viajado a Italia para actuar en San Remo, demostrando una vez más que su éxito no entiende de fronteras. A través de su perfil público, la cantante ha compartido sus mejores momentos, como los ensayos que ha realizado con Sangiovanni, con quien colaboró en el tema Mariposas y con quien actuará en el Festival de la canción italiana. Pero, ¿quién es este joven italiano? El artista de tan solo 21 años se dio a conocer en 2020 cuando participó en la vigésima edición del talent show Amici di Maria De Filipp. Tras esta aparición televisiva lanzó su primer álbum y desde entonces no ha dejado de triunfar. ¿Quieres conocer más detalles sobre el cantante Giovanni Pietro Damia? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El reencuentro entre abrazos de Amaia y Aitana que se ha hecho viral

Aitana, una estrella que brilla también en San Remo... ¡bailando 'Sarandonga'!