Verdeliss celebra el cumpleaños de su pequeña Deva convertida en un simpático unicornio, ¡qué mayor!

Loading the player...

Las fiestas de cumpleaños no paran de acumularse para Verdeliss y su familia. No es de extrañar, dado que la influencer y su marido, Aritz Seminario, son padres de ocho hijos. En las últimas semanas han festejado nada menos que ¡seis aniversarios! El último ha sido el de la pequeña Deva, la benjamina de la familia. Verdeliss ha mostrado cómo pasó el día la cumpleañera con algunos adorables vídeos. Además, ha compartido con sus fans un precioso mensaje de felicitación y unas fotos en las que Deva aparece soplando las velas vestida como un colorido unicornio, ¡y está muy mayor! Dale al play y no te lo pierdas.

-El original posado de Verdeliss con sus 8 hijos vestidos con trajes regionales que ya es tradición