Atleta y apasionado de la informática, conoce a Aimar el hijo mayor de Verdeliss que acaba de cumplir 18 años

La familia de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, está disfrutando de un fin de semana de lo más emotivo. Aimar, el hijo primogénito de la influencer y su marido, Aritz Seminario, ha alcanzado la mayoría de edad y no pueden estar más felices y orgullosos por ello. Sus padres y sus siete hermanos han vivido el 18 cumpleaños de Aimar con mucha emoción, y así lo ha querido transmitir en su perfil público.

La celebración ha estado marcada por las tortitas, la tarta y la multitud de regalos que ha recibido de sus hermanos. Irati (12), Laia (11), Julen (9), las mellizas Eider y Anne (6), Miren (3), y la pequeña Deva (1), han estado acompañando al mayor de la familia para celebrar este día tan especial. "Dejo esto por aquí y procedo a llorarle a mi almohada. ¡18 años, ya! ¡18 años, amigas, 18 años! Quedará el consuelo de observar el maravilloso ser humano…bondadoso, sensible e inteligente en que te has convertido. El mundo necesita más adultos (what) como tú, Aimar. ¡Feliz cumpleaños!", ha escrito su madre mostrando lo orgullosa que está de su 'hombrecito'.

Así es Aimar, el mayor de los ocho

A medida que iban naciendo los hermanos de Aimar, él mismo sabía que tenía una responsabilidad al ser el mayor. Por eso, siempre ha estado al pie del cañón con los que venían detrás de él. Prueba de ello son las muestras de cariño que ha tenido (y tiene) con los más pequeños, que se pueden ver en los vídeos e imágenes que publica Verdeliss. Pero, además de ser un chico responsable, Aimar tiene otras cualidades.

El joven que acaba de cumplir 18 años es muy inteligente y es un apasionado de la informática. Tanto es así que incluso, el pasado mes de febrero ganó la Olimpiada Informática de Navarra, celebrada en la Universidad Pública de Navarra, que consistía en realizar diversos ejercicios de programación y algorítmica, donde los participantes ponen a prueba todo su ingenio y sus habilidades.

Este logro académico fue todo un orgullo para su madre. Sin embargo, de lo que más feliz se siente con su hijo -que además lo recalca cada vez que puede en sus redes sociales- es por "el corazón que gasta: tan noble, tan empático, tan servicial", escribió en su cuenta el día que Aimar consiguió ese premio. Además, el joven también es todo un atleta y está en el equipo de Pamplona de atletismo llamado Ederki Atletismo. Cada vez que compite tiene el respaldo de su familia, que se vuelca con él acudiendo a todo.

A esto hay que sumarle que, con tan solo 13 años, Aimar siguió los pasos de su madre y se convirtió en el youtuber de la familia. Hace cinco años que no utiliza la cuenta en la que llegó a superar los cien mil suscriptores, y sus 15 vídeos están por encima de las cien mil visualizaciones. Quién sabe si ahora, con 18 años, volverá a retomar este hobbie.