Brigitte Nielsen reivindica la maternidad a partir de los 50 y cuenta cómo fue volver a rodar con su ex Sylvester Stallone

Con una personalidad arrolladora y las ideas muy claras, Brigitte Nielsen que ahora tiene 60 años y vive en Marbella con su marido y su hija de cinco años, ha reivindicado en El Hormiguero la maternidad a partir de los 50 años, en su caso se quedó embarazada a los 54 tras un difícil proceso. La modelo y actriz danesa asegura que es mejor madre de lo que fue con sus otros cuatro hijos: Julian, Killian, Raoul y Aaron.

"Con 20 años no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Con esa edad tus prioridades son otras", ha asegurado recordando que ahora no dejaría a la pequeña Frida para irse a un rodaje como si hizo cuando era más joven. La edad tampoco ha sido un problema para seguir el ritmo que exige la crianza. Al contrario, afirma, "te mantiene activa y alegre" y, sobre todo: "Es lo que me hace más feliz del mundo". Frida ha sido una niña muy deseada que llegó tras un largo y duro proceso que ha contado a Pablo Motos y que ya relató a ¡HOLA! poco después del nacimiento de su hija. "Ha sido un largo camino de diez años. He tenido que someterme a muchas pruebas e ir muchas veces al médico, pero todo llega", dijo entonces.

Dicen que los niños llegan con un pan debajo del brazo y cuando estaba embarazada de siete meses una llamada lo cambio todo. Sylvester Stallone, con quien debutó en el cine en 1985 y después vivió un breve matrimonio de 19 meses, la llamó más de 30 años después para volver a interpretar a Ludmilla Drago en Creed II. "Fue todo muy profesional, nos decíamos hola y adiós", ha contado Nielsen sobre su reencuentro con su exmarido.

Brigitte tuvo una extensa carrera tanto en el cine como en la televisión. Tras su divorcio del intérprete de Rocky Balboa, no se rindió y continuó trabajando en Europa ya que, asegura, que en Hollywood se le cerraron muchas puertas. La polifacética actriz, que se casó cinco veces, también tuvo otro sonado romance con Arnold Schwarzenegger, del que guarda un buen recuerdo. "Es una persona, graciosa, divertida e inteligente", ha asegurado después de contar entre risas que en su primer encuentro le dijo que no le gustaban los músculos.

Ahora comparte su vida con el italiano Mattia Dessi, 15 años menor que ella, del que se enamoró hace dos décadas "como una niña de 16 años". Se dieron el 'sí, quiero' en febrero de 2005 en una íntima ceremonia que tuvo lugar en la República Dominicana. Meses después, en julio de 2006, se dieron el 'sí, quiero' de nuevo en Malta. "Brigitte está muy emocionada", dijo en aquel momento a People el representante de la actriz, Luigi Balduini. Eso sí, no fue fácil llegar a ese punto ya que antes de darse cuenta de que estaba ante el hombre de su vida, le dio plantón tres veces.