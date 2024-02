Frank Blanco presume de su hijo adolescente que ha cumplido 13 años: así es su bonita familia

Loading the player...

Frank Blanco no oculta ser un orgulloso padre de familia. Casado desde 2013 con Sira Fernández, la pareja tiene dos hijos en común: Martín, que acaba de cumplir 13 años, y Mateo, que tiene 11. Con motivo del cumpleaños de su hijo mayor, el presentador y colaborador de televisión ha querido dirigirse a él con este mensaje: "13 años desde que naciste y alegraste nuestras vidas! 13 años comprobando que el amor a un hijo no tiene límites, y descubriendo poco a poco a la gran persona en la que te estás convirtiendo. Feliz cumpleaños Martín! Qué suerte tengo de ser tu padre. Te quiero!", han sido las palabras del locutor. ¿Quieres conocer a la familia de Frank Blanco? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

