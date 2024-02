El último movimiento de Joana Sanz antes de declarar en el juicio contra Dani Alves

El juicio contra el futbolista Dani Alves dio comienzo ayer en la Audiencia de Barcelona. El exjugador del Barca está siendo juzgado por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona y se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por parte de la Fiscalía. En la primera jornada del juicio comparecieron seis testigos: la víctima, su amiga y su prima, dos camareros y el controlador de acceso. La víctima declaró durante aproximadamente una hora y cuarto, protegida por una mampara para impedir ver a su supuesto agresor, y se reafirmó en el relato que ha contado a lo largo de toda la instrucción: fue agredida sexualmente, con violencia y actitud despectiva. Alves, visiblemente más delgado y cabizbajo, escuchaba su declaración, aunque no ofrecerá su testimonio hasta el último día del juicio, el miércoles 7 de febrero.

Hoy es clave la declaración de su esposa Joana Sanz, además de la del amigo del futbolista Bruno Brasil, entre otros testigos. Horas antes de su comparecencia, la mujer del deportista ha tomado una drástica decisión: eliminar su cuenta de redes sociales. La modelo canaria, consciente de todo el revuelo que suscitará su testimonio, ha preferido evitar más tensiones y desaparecer por un tiempo de Instagram, como ya sucedió el pasado mes de abril. Para ella es un momento muy difícil y este gesto vuelve a poner de manifiesto lo mal que lo estaría pasando. Desde que su marido, Dani Alves, hace un año ingresara en prisión, se ha visto envuelta en un gran revuelo mediático y su vida ha cambiado por completo.

La defensa de Dani Alves fue quien pidió que compareciera como testigo en el caso, pero en estos momentos no está del todo clara cuál será su declaración. Cuando Dani Alves entró a prisión, Joana pidió el divorcio al futbolista. Sin embargo, meses después, la modelo cambió de opinión y señaló que por el momento iban a continuar casados: "Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento. Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije: pues así seguimos", reveló en noviembre.

-Joana Sanz desvela el contenido de la carta que Dani Alves le ha escrito desde prisión

"Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos. Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está, independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá", concluyó. La esposa del deportista ha necesitado la atención psicológica para hacer frente a esta difícil situación ya que la detención de Dani Alves y la muerte de su madre terminaron de hundirla por completo.