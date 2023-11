Joana Sanz aclara si va a divorciarse de su marido, Dani Alves, en su primera entrevista en televisión

Joana Sanz no está atravesando el mejor momento de su vida. Desde que su marido, el futbolista Dani Alves, ingresara en prisión por un presunto delito de agresión sexual, la modelo se ha visto envuelta en un gran revuelo mediático y su vida ha dado un giro de 180 grados. Estos últimos meses ha sido una de las mujeres más buscadas por los medios, pero han sido muy pocas las declaraciones públicas que ha dado. Sin embargo, este viernes se ha sentado por primera vez en un plató de televisión, en el programa ¡De viernes!, para contar cómo es su vida actual y en qué momento se encuentra su matrimonio.

Cuando Dani Alves entró a prisión, Joana pidió el divorcio al futbolista. Sin embargo, meses después, la modelo ha confesado que, por ahora, van a continuar casados: "Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento. Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije: pues así seguimos”, ha relatado en su primera entrevista televisiva, afirmando que a pesar de todo, siguen siendo familia. Es por ello que, durante todo este tiempo, Sanz ha estado muy pendiente de su marido y su situación en la cárcel: "Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos. Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está, independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá", ha continuado revelando.

A lo largo de toda la conversación, Joana se ha mantenido enfocada en que fue una infidelidad. Sin embargo, la periodista Ángela Portero, le aclaraba que una persona no está en prisión por esa causa, sino que debe haber algo más. Sin tapujos, la modelo ha dicho en varias ocasiones: "Es un tema judicial que no me toca hablar. Yo hablo de lo que me toca, que es infidelidad". La esposa de Dani Alves, además, ha querido confesar que no la ha contactado ninguna mujer que asegurase que ha sufrido abusos sexuales: “Personas de la noche me dicen que es una persona super seria y cuando nota que bebe de más luego sigue con el agua. A todo el mundo le ha sorprendido, incluso a la gente que no le caigo bien”, ha mencionado.

Los primeros días de Joana Sanz cuando conoció la noticia

Joana Sanz también ha aprovechado su paso por televisión para contar cómo vivió el 20 de enero, día en el que su marido entró en prisión: "Yo sentía que ya no tenía como un porqué. Me entero por la prensa, por la televisión”, ha comenzado diciendo. Este no fue el único golpe que la modelo tuvo que afrontar, ya que además, se le juntó con la reciente muerte de su madre. “No sé cuándo hablé con él, fue bastante después y no dio para mucho la conversación. No me acuerdo, pero fue como un jarro de agua fría. ¿Esto está sucediendo de verdad? Me costó mucho lidiar con todo”, ha relatado sobre la primera vez que habló de lo sucedido con Dani. “La primera vez que me llamó no recuerdo qué me dijo. Estaba enfadada porque no sabía qué era verdad y qué era mentira. La información que me llegaba era a través de los medios de comunicación. Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado”, ha continuado confesando. Además, la modelo ha querido recalcar que el futbolista era conocedor de que se iba a sentar en un programa de televisión y que le ha dicho: “Que exprese lo que yo siento, son mis sentimientos", decía Sanz.

Durante este tiempo, la esposa del deportista ha necesitado la atención psicológica para hacer frente a la situación que está viviendo: “Hay un día en el que me bloquee empecé a llorar... y decía por qué joder... tenía una daga al lado de la cama... cogí la daga y la agarré con todas mis fuerzas, necesitaba sacar todo ese dolor interno fuera... una de mis amigas que es médico me llevó al hospital, me quitaron todo, y me encerraron en la parte de salud mental”, ha confesado la propia Joana Sanz.