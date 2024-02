La ejemplar historia de Esther Staubli, la mujer que triunfa en el arbitraje de fútbol masculino

Esther Staubli es a sus 44 años es una mujer que ha hecho historia en el mundo del fútbol masculino. Fue la primera en arbitrar un Mundial sub-17 que se celebró en la India en el año 2017. Ingeniera agrónoma por vocación, reside en Berna (Suiza), donde además es profesora de agricultura. Leyendo su ficha de la FIFA sabemos que habla alemán, inglés, italiano y francés. Entrena antes y después de dar clase porque el fútbol también es su vida desde que a los 21 años dejó de jugar en los terrenos de juego porque supo que su camino era el del arbitraje.

Compaginar dos trabajos no es tarea fácil para esta mujer que no se achica en el campo. El pasado 1 de febrero la vimos en el estadio Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh, en Arabia, donde se disputaba un partido amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, dos de los mejores jugadores de este siglo. Staubli estuvo en el campo serena, segura, tranquila e ilusionada. Consciente de que ella también era el foco de las miradas, llevó las riendas del partido con contundencia, acompañada de sus dos jueces de línea, que la asistieron durante el encuentro, también mujeres.

Un camino todavía por recorrer

La suiza arbitra en Suiza porque si lo hace en el extranjero no podría compaginarlo con su faceta docente. Entre entrenamientos, viajes, análisis de partidos, etc apenas le queda tiempo para mucho más. Arbitrar es su pasión, como ella misma ha confesado, pero no lo hace por motivos económicos. Un árbrito de primera división puede ganar 200.000 euros brutos al año. Staubli en Suiza no puede vivir solo del fútbol, aunque siempre se ha mostrado confiada en que el suyo no será un caso aislado sino que muchas mujeres seguirán abriendo el camino.

En España la una mujer sigue sus pasos en el rugby, otro deporte mayoritariamente de hombres. Alhambra Nievas, de 40 años, es la primera mujer que ha arbitrado un partido oficial disputado entre las selecciones masculinas de Australia y Nueva Zelanda.