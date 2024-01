Gisele Bündchen, rota de dolor tras perder a su madre

La top Gisele Bündchen, de 43 años, atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida después de la muerte de su madre, Vania Nonnenmacher. La madre de la top, de 75 años, que estaba ingresada en Porto Alegre, Brasil a causa del cáncer que padecía, falleció el pasado fin de semana, tal y como informó la clínica. La modelo ha compartido algunas imágenes junto a su madre, llorando su pérdida con un mensaje muy emotivo. "Querida mamá, me duele saber que no podré abrazarte más, pero sé que siempre nos estarás cuidando. Eras un ángel en la tierra, ayudando siempre a la gente a tu alrededor. Estoy muy agradecida de ser tu hija y haber aprendido de ti. Gracias por ser el mejor modelo de amor, fuerza, compasión, coraje y elegancia" señala.

En las tiernas fotos hace un recorrido por la vida de su madre, rescatando fotos de su infancia y de los momentos que compartían en familia. Muestra así a Vania como esposa, madre y abuela en un álbum muy personal que ha conmovido a sus seguidores. "Siempre atesoraré los preciosos recuerdos que compartimos y viviré según los valores que me has enseñado. Vivirás siempre en las personas cuyas vidas has tocado. Gracias por darme cinco amigas de por vida. Tu amor nos guiará siempre" concluye refiriéndose a sus hermanas Rafaela, Graziela, Gabriela, Raquel y Patricia. "Te veré en mis sueños" añade.

Han sido muchos los seguidores y amigos que le han enviado su cariño en estos momentos tan complicados. Entre los mensajes, uno de la actriz Penélope Cruz en el que le traslada su cariño. "Lo siento mucho, amiga. Te envío todo mi amor". En las imágenes además de sus hermanas, aparece el padre de la top, Valdir Bündchen, sus sobrinos y sus hijos Vivian y Benjamin, nacidos de su matrimonio con Tom Brady. Gisele y el deportista anunciaron su ruptura en octubre de 2022, una decisión que, según contó él, tomaron de manera amistosa y consensuada.

A lo largo de su vida, Gisele nunca perdió la oportunidad de reconocer la gran labor que hizo su madre y cuánto la admiraba. "Crecí siendo testigo de cómo mi madre siempre hacía lo mejor que podía por nosotras seis. Mi mamá dedicó toda su vida a su familia y lo hizo con mucha gracia. Ella es mi heroína. Ella es la razón por la que creo que una mujer es el núcleo de una familia... Sólo espero ser para mis hijos lo que ella ha sido y siempre será para nosotros: Nuestra roca", comentó en una ocasión.