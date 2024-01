Se cumplen 35 años del accidente de esquí en el que perdió la vida Alfonso de Borbón, duque de Cádiz

Un día como hoy hace 35 años, el 30 de enero de 1989, Alfonso de Borbón y Dampierre fallecía en un accidente de esquí en Beaver Creek, en el condado de Eagle (Colorado). El primo del rey don Juan Carlos y primer esposo de Carmen Martínez-Bordiú había viajado a Estados Unidos para disfrutar de uno de sus deportes favoritos, el esquí, durante la celebración de los Campeonatos del Mundo, pero la tragedia se cebó con él y su familia al morir en este fatídico accidente.

El duque de Cádiz, que formaba parte de la federación española de esquí, inspeccionaba una pista de esquí cerrada al público junto al esquiador austriaco Toni Sailer, Gaby Rummeny y el canadiense Ken Read, que se encargaba de la seguridad de la prueba de descenso del campeonato mundial de esquí. Toni Sailer descendía junto a él por la pista, pero al llegar a la meta se detuvo al ver un cable demasiado bajo y fue a avisar del peligro al resto de esquiadores. Sin embargo, no llegó a tiempo con Alfonso de Borbón, que pasó por la izquierda de Sailer y el cable le sesgó el cuello. En ese momento Daniel Conway, trabajador de la estación, manipulaba ese cable que iba a soportar la pancarta de meta de la competición.

Su muerte con tan solo 52 años conmocionó a toda España y hoy se cumplen 35 años del trágico accidente que acabó con su vida. Apenas cinco años antes, en febrero de 1984, el duque de Cádiz y su exmujer, Carmen Martínez-Bordiú, se enfrentaban al momento más difícil de su vida. Dos años después de su separación, su hijo Fran fallecía tragicamente, con tan solo once años, en un accidente de tráfico cuando regresaba de esquiar con su padre y su hermano, Luis Alfonso de Borbón.

No hay día que el duque de Anjou, esposo de Margarita Vargas y padre de cuatro hijos, no recuerde la muerte de su padre y su hermano. "Querido papá … sigues siendo mi referencia como persona, como trabajador, como deportista, como #padre y seguro que lo hubieras sido como abuelo. Gracias por tu amor incondicional, la educación que me diste y los valores que me transmitiste... Siempre te llevaré conmigo", fueron sus palabras con motivo del 30º aniversario de su fallecimiento. Este año el 7 de febrero se cumplirán 40 años de la muerte de su hermano Fran, otra tragedia que marcó su vida para siempre.