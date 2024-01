La divertida conexión entre María Pombo y David Beckham: 'Nos entendemos y no hablamos el mismo idioma'

María Pombo ha desvelado divertida qué es lo que la conecta con David Beckham. La influencer se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida junto a su marido Pablo Castellano y sus dos hijos, Martín y Vega. Desde que se inició en redes sociales, la fundadora de Suave Fest se ha caracterizado por mostrarse siempre lo más natural posible y así lo ha hecho esta última semana, cuando ha compartido muy sorprendida lo que la relaciona con el exfutbolista del Real Madrid y ahora propietario del Inter de Miami.

“Nos entendemos y no hablamos el mismo idioma”, ha escrito la creadora de contenido. Junto a estas palabras, María ha compartido un selfie en el que se puede ver a David Beckham disfrutando de uno de los mayores placeres de España: la gastronomía. En dicha imagen, el exfutbolista se muestra degustando unos percebes, de los que escribe que son “una de mis comidas preferidas cuando es temporada en España”. Toda una declaración con la que María Pombo ha querido demostrar el gran amor que ella también siente por este plato, el cual se ha llevado incluso en un recipiente a la playa. Además, por si fuera poco, la esposa de Pablo Castellano ha acompañado este mensaje con un sticker de una niña que hace con sus dedos la forma de un corazón.

El deportista concluyó su mensaje expresando su gratitud con un "qué buenos, gracias España". Estas palabras evidencian su añoranza por España, donde ha estado viviendo durante más de cuatro años mientras formaba parte de la plantilla del Real Madrid. Ha destacado especialmente la gastronomía, siendo el marisco gallego uno de los elementos que más le hace falta y recuerda con cariño. Su aprecio por la culinaria española, y en particular por las delicias del marisco de Galicia, demuestra la huella que ha dejado la experiencia de vivir aquí en su memoria y paladar. Esas simples palabras hacen ver un vínculo emocional y gastronómico que perdura a pesar de la distancia geográfica.

Hace casi cuatro años que llegó a la vida de María Pombo una trágica noticias: que padecía esclerosis múltiple. Una enfermedad que ha conocido siempre muy bien, ya que su madre también la sufre. A pesar del paso del tiempo, este trastorno está muy presente en el día a día de la influencer, tal y como ella misma ha asegurado a sus seguidores. “Es algo en lo que pienso todos los días; a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero sí que está presente”, ha confesado. “Luego, por ejemplo, pues hay temporadas. Como por ejemplo ahora, que llevo cuatro días que mi lado izquierdo me pesa más, lo noto más, siento que tengo menos fuerza, como que me cuesta más”, ha dicho, contando que ahora está comenzando a padecer un nuevo síntoma.

“Es un poco rara la sensación, porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna. En mi lado derecho sé que lo tengo, pero no lo noto, y en este (el izquierdo) como que siento la necesidad de activar la zona”, ha continuado relatando. Sin embargo, a pesar de lo que le supone padecer esta enfermedad, María Pombo se mantiene muy positiva: “Pero, vamos, ningún tipo de brotes. Y me siento llena de vitalidad, de energía, de fuerza y muy afortunada de que sea así”, ha asegurado, intentando tranquilizar a sus más de tres millones de fans.