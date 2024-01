Chenoa revela la insólita historia que motivó su ruptura con ¿Álex González?

Chenoa (48) fue protagonista de una inusual historia de desamor que ha dejado a más de uno con la boca abierta. “Los Goya (refiriéndose a la gala de premios) rompieron mi relación con una persona. Estábamos posando en la alfombra roja y la prensa empezó ‘no, solo ella, solo ella’ y yo les dije, ‘pero, si el nominado es él’. Esas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces, no me han vuelto a invitar a los Goya”, ha relatado la cantante entre risas durante una entrevista en el programa de Europa FM ¡Tómatelo menos en serio!

A pesar de que la intérprete de Cuando tú vas no ha querido entrar en más detalles ni dar nombres concretos, todos sus fans incondicionales han apuntado de manera unánime hacia Álex González (43). Hay que recordar que el actor y la exconcursante de Operación Triunfo comenzaron a salir en 2005, después de conocerse en el plató de rodaje de la serie Hospital Central, en la que la vocalista hizo un pequeño cameo mientras él daba sus primeros pasos en la pequeña pantalla. Una relación que duró unos 12 meses, aproximadamente.

Precisamente, allá por el año 2006 el protagonista de Vivir sin permiso fue nominado a un premio Goya en la categoría mejor actor revelación por su trabajo en Segundo asalto, una película dirigida por Daniel Cebrián con la que Álex debutó en la gran pantalla. Todo cuadra perfectamente en fechas, puesto que ambos acudieron juntos a la gran fiesta del cine español regalando a sus admiradores imágenes en las que aparecían de lo más cómplices y sonrientes. Lo que nadie podría imaginar es que estaban a punto de poner punto final a su idilio.

Aunque sus caminos tomaron rumbos distintos en lo sentimental, Chenoa y Álex González sí que han podido mantener una bonita amistad a lo largo de todos estos años. Así lo demostró el actor el pasado mes de noviembre cuando le dedicó unas bonitas palabras de cariño a la presentadora tras conocer que se había separado temporalmente del médico Miguel Sánchez Encinas. “Qué te voy a decir yo. No lo sabía y lo siento. Es mi amiga y de verdad le deseo lo mejor”.

Por el momento, el artista no ha hecho alusión alguna sobre estas últimas declaraciones de la participante de El Desafío. Tal y como se puede comprobar en su perfil público, Álex González se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en alta mar. Unas vacaciones que ha aprovechado para sacar su vena más bailarina moviendo las caderas al ritmo de bachata con una chica que parece ser la doctora Camila Rojido, con la que mantiene un discreto romance desde hace más de medio año.

