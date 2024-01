Miguel Bernardeau habla como nunca: de su ruptura con Aitana a su verdadera relación con Greta Fernández

Miguel Bernardeau es uno de los chicos de moda del momento. El actor, de 27 años, acaba de estrenar la serie Zorro y afronta con muchas ganas nuevos retos y aventuras. Sin embargo, hasta llegar hasta este dulce momento, el intérprete ha tenido que superar un episodio muy delicado que puso patas arriba su realidad: su separación de la cantante Aitana en diciembre de 2022 tras cuatro años de noviazgo. “Estaba escapando de una ruptura muy pública. Fue muy duro”, ha relatado durante una reciente entrevista con la revista Esquire.

La estrella de Élite ha relatado que el punto de inflexión donde sintió que debía dejar atrás todo aquel dolor y empezar un nuevo capítulo personal fue durante un viaje a Mauricio (África) para hacer submarinismo y ver ballenas. “Estaba muy sensible. Ahí encontré lo que me pasaba, quería reencontrarme con mi ‘yo actor’, con mi persona, redirigir mi vida y descubrir hacía dónde quería ir”. A partir de ahí, el artista pudo quitarse la coraza que le estaba oprimiendo y dar un giro de 180º grados a su vida.

Un tiempo repleto de cambios en el que se ha alejado un poco de la exposición mediática y ha encontrado un gran apoyo en la actriz Greta Fernández, con la que se ha deshecho en halagos. “Greta es mi mejor amiga. Nos hemos descubierto y ha sido super especial alcanzar ese tipo de confianza”. De la misma manera, Miguel ha desmentido los rumores de un posible romance entre ellos, tal y como se empezó a especular el pasado mes de agosto. “La sociedad no puede entender que yo quede con mi amiga y no pase nada, pero estoy en un momento en que quiero vivir lo que me hace feliz y no tengo ningún pudor en estar con ella porque es una relación que me llena muchísimo”.

Una madurez emocional que también se refleja en lo profesional. Miguel acaba de estrenar Zorro, ya disponible en Prime Vídeo y que se emitirá en abierto en TVE a partir del 28 de enero. Al igual que lo hizo Antonio Banderas en el pasado, Miguel se pone en la piel de Diego de la Vega, un héroe enmascarado que lucha para acabar las injusticias que suceden en California en el siglo XIX. Un proyecto que promete ser todo un éxito y que cuenta con un reparto de lujo del que forman parte nombres tan populares como Rodolfo Sancho, Paco Tous y Elia Galera.

Además, Miguel es uno de los protagonistas de Querer, una serie que estará disponible en los próximos meses en Movistar Plus +. Dirigida por Alauda Ruiz, ganadora de un Goya por Cinco lobitos, cuenta la conmovedora historia de un matrimonio que se divorcia tras treinta años juntos. La familia se divide y se tiene que enfrentar en un juicio por violencia doméstica continuada. El casting de esta ficción lo completa Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.