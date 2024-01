Miguel Bernardeau responde a los rumores que le relacionan con Ester Expósito... y nos deja con más dudas todavía

Loading the player...

Los rumores más recientes tienen a los fans de Élite en una nube, soñando con una de las historias de amor que más les gustaría ver: la de Ester Expósito y Miguel Bernardeau. Trabajaron juntos en la serie y son amigos desde hace muchos años, pero no son pocos los que aseguran haber visto a los dos actores recientemente en actitud cariñosa. En medio del revuelo, Miguel se encuentra en México promocionando su serie Zorro. Desde allí, el hijo de Ana Duato, a quien no se le conoce ningún noviazgo oficial desde su ruptura con Aitana, se ha pronunciado sobre su amistad con Ester, respondiendo a los rumores que les relacionan. Dale al play y no te lo pierdas.

-¡HOLA! confirma que Ester Expósito y Nico Furtado han roto su relación