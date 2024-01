Sharon Stone triunfa ahora como pintora: cómo pasó del estrellato en el cine a plasmar sus emociones en un lienzo

Su nombre es uno de los más destacados del cine, pero su talento va más allá de la pantalla para plasmarse en otras superficies. El debut de Sharon Stone como pintora en una galería neoyorquina no deja de sumar excelentes críticas. La muestra titulada Sharon Stone: Welcome to My Garden sigue atrayendo a los aficionados a la galería C. Parker Gallery en Greenwich, Connecticut, donde se pueden ver 19 de sus obras. "El planeta es nuestro jardín", dijo Stone sobre el simbolismo detrás de una de sus obras que representa una forma sinuosa enrollada alrededor de unas flores. El medio natural, como indica el título de la exposición, es protagonista absoluto. "Creo que mucha gente le está faltando el respeto al planeta, pretendiendo que no hay cambio climático, que no hay crisis climática ambiental. Y (creen) que si simplemente lo ignoran, desaparecerá".

El color de las obras de Sharon es vibrante y está lleno de energía. "El color dicta la dirección de mis pinturas, me habla" explica. Además del entorno, sus pinturas encierran un gran simbolismo pues muchas de ellas se basan en cuestiones sociales y experiencias personales. "Creé estas obras para comprender la esencia de la creatividad pura que proviene de la verdad", dijo. En otras, recrea experiencias como el viaje que hizo al muro de las lamentaciones en Jerusalén donde rezó por la paz.

Sharon ha pintado durante toda su vida, aunque fue la pandemia la que la devolvió a esta afición. Cuando era joven su tía Vonne, que tenía un master en pintura, llenaba de murales las paredes de la casa en la que vivía y eso la inspiró. Stone estudió pintura en la universidad, pese a que luego dedicó su energía a la interpretación. Fue durante la etapa en la que hubo que aislarse por el coronavirus cuando retomó esta pasión que le devolvió mucha tranquilidad. "Entro en una especie de trance" explicó la intérprete sobre lo mucho que la absorbe tener un pincel en las manos.

Ahora pasa gran parte de su tiempo en el estudio experimentando con técnicas y materiales, con instrumentos como rodillos de pintura y cinta adhesiva. "Utilizo mucha pintura metálica porque me encanta su efecto reflectante" dijo. Ha explicado la intérprete que después de sufrir el ictus en 2001 ve patrones de colores y que pasó mucho tiempo intentando trasladar a un lienzo su manera de ver la realidad. La muestra ha recibido importantes críticas de entendidos en la materia como Jerry Saltz, que es uno de los ganadores del premio Pulitzer y crítico de arte, además de que ha sido ampliada para estar durante más semanas en las paredes de la citada galería (hasta finales del próximo mes de febrero), lo que da una idea de la gran acogida que ha tenido.