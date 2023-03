Las lágrimas de Sharon Stone al confesar que ha perdido la mitad de su fortuna

Sharon Stone es una de las actrices más reconocidas a nivel internacional. No solo gracias a películas como Instinto básico, donde su personaje de Catherine Tramell la convirtió en un sex symbol -aunque a la vez le jugó una mala pasada en su vida real con la custodia de su hijo Roan-, sino también por su implicación en actos sociales. De hecho, esta semana la artista recibía el Premio al Valor, durante la gala de recaudación de fondos An Unforgettable Evening del Women's Cancer Research Fund, en Beverly Hills (California). Ha sido en ese evento donde Sharon se derrumbaba al pronunciar un emotivo discurso, en el que habló de sus problemas económicos, su experiencia con el cáncer de mama y la muerte de su hermano.

Tras recibir el Premio al Valor, en el que instaba a donar parte de su dinero a causas benéficas, la actriz rompía a llorar al confesar cómo ella misma había perdido la mitad de su fortuna. "Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque. Eso también es valor, porque sé lo que está pasando", se sinceraba la protagonista de El especialista.

Y hacía referencia al colapso que habían tenido días atrás los bancos estadounidenses, sobre todo tras el cierre de Silicon Valley Bank, que se declaraba en bancarrota provocando una inestabilidad en los mercados financierons: "Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar. No es un momento fácil para ninguno de nosotros", explicaba en su discurso a los allí presentes, entre los que se encontraban compañeros de profesión como Rebel Wilson, Nia Vardalos, Rachel Zoe y Julianne Hough. El cierre de este banco ha hecho tambalear la fortuna de actores como Sharon Stone. Sin embargo, la intérprete ha dejado claro que este revés en su dinero no le va a impedir seguir donando. Cabe destacar que Sharon Stone ha sido una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.

El cáncer de mama y la muerte de su hermano

Durante su discurso, Sharon Stone también ha hablado del reciente fallecimiento de su hermano pequeño Patrick Stone, que murió el pasado mes de febrero a los 57 años tras una batalla contra una enfermedad cardiaca. "Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que yo no esté aquí. No es un momento fácil para ninguno de nosotros. Es un momento difícil en el mundo, pero no voy a dejar que un político me diga lo que puedo o no puedo hacer. Cómo puedo y cómo no puedo vivir, y cuál es y cuál no es el valor de mi vida. Así que levántate. Levántate y di lo que vales. Atrévete. Eso es el valor", decía.

Además, la intérprete de películas como Catwoman o Las minas del rey Salomón ha recordado su experiencia cuando le diagnosticaron los tumores de mama en un pecho: "Esas mamografías no son divertidas. Y para alguien como yo, que le dijeron que tenía cáncer de mama porque tenía un tumor más grande que mi seno, y estaban seguros de que no podría tener un tumor sin que fuera cáncer, no lo era", decía. Fue ella misma la que pidió que le practicasen una doble masectomía si estos eran malignos: "'Si me abres y es cáncer, por favor, toma mis dos senos', les dije, porque no soy una persona definida por mis pechos. Sabes, eso puede parecer gracioso viniendo de mí ya que todos los han visto".