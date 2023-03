La factura que 'Instinto básico' le pasó a Sharon Stone: perdió la custodia de su hijo

Aunque Instinto básico fue uno de los papeles más recordados en la carrera de Sharon Stone y la convirtió en un sex symbol, tuvo también un inesperado precio en su vida personal. Sin duda no imaginaba la actriz que protagonizar junto a Michael Douglas este guion con una alta carga erótica iba a costarle lo que más quería en la vida: la custodia de su hijo mayor Roan. Así lo ha recordado la artista, de 64 años, durante un episodio del podcast Table for Two with Bruce Bozzi (en iHeartMedia y Air Mail), donde habló de la factura que a la larga le pasó la cinta, que rodó en 1992. “Perdí la custodia de mi hijo” contó.

“Cuando el juez le preguntó a mi hijo (tenía entonces ocho años): ¿Sabes que tu madre hace películas de adultos? Es una especie de abuso del sistema, que se valorara el tipo de madre que era por haber hecho esa película” dijo, asegurando que en la televisión actual hay mucho más contenido de este tipo ahora. La actriz, que tiene otros dos hijos adotados, Quinn, de 16 años, y Laird, de 17, asegura que perder entonces a Roan (ahora tiene 22 años) le rompió el corazón, literalmente. “Acabé en la clínica Mayo con taquicardias”.

No es la primera vez que Stone habla sobre los efectos que tuvo el título en todos los que participaron en él. “El director Paul Verhoeven acabó en el hospital y no dejaba de sangrarle la nariz. Hubo mucha presión en el set” declaró hace unos meses a The New Yorker. “Ahora es más habitual, pero entonces lo que hacíamos era nuevo. Era una producción de un estudio grande y había muchas cosas que, en aquella época, rompían las normas” dijo. La cinta la convirtió en un sex symbol y una de las estrellas más cotizadas de la industria. Recordó Sharon en el antes mencionado podcast que cuando fue por primera vez a los Oscar, justo cuando acababa de salir el título, no tenía dinero para comprar un buen vestido. “Todo el mundo llevaba vestidos de entre 35.000 y 45.000 euros y yo compré uno de Betsey Johnson de poliéster porque fue lo mejor que me podía permitir”. Unos años más tarde, en 1996, las cosas cambiaron de tal manera que en la misma gala recogió su estatuilla a la mejor actriz por Casino.

La lucha por la custodia de Roan, niño que adoptó en el año 2000 junto a su marido Phil Bronstein, comenzó a finales de 2007. El exmatrimonio, que se divorció en 2004, compartía la custodia del menor, que tenía entonces 8 años, así que este pasaba temporadas con cada uno. Iba al colegio sin embargo en San Francisco, lugar de residencia de su padre. Sharon decidió pedir la modificación de los términos del acuerdo, dado que quería que el niño pasara más tiempo en Los Ángeles con ella y los otros dos hijos que adoptó sola, Laird y Quinn. La sentencia sin embargo no fue favorable para la actriz.

Ella ha atravesado en los últimos años momentos muy duros. En agosto de 2021, y tras haber perdido a su abuela y su madrina durante la pandemia, comunicaba el fallecimiento de su sobrino River, de tan solo once meses, por un fallo multiorgánico. Poco después su madre, Dorothy, sufría un derrame cerebral, aunque, afortunadamente, logró salir adelante. Las malas noticias continuaron en otoño del pasado 2022, cuando a Sharon le diagnosticaron un tumor que debía ser extirpado. Hace un mes comunicaba el fallecimiento de su hermano, Patrick Joseph Stone, a los 57 años a causa de un ataque al corazón.