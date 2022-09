Sharon Stone deja a sus fans boquiabiertos posando en bañador a los 64 años

Loading the player...

Cumplió 64 años en marzo, pero Sharon Stone sigue estando en plena forma. Gracias al ejercicio, puede presumir de un físico envidiable y un cuerpo diez, tal y como ha demostrado con la última foto que ha compartido con sus seguidores. "¿Por qué siempre me pongo en forma a final de verano?", ha comentado junto a un posado en el que aparece luciendo tipazo con un bikini de coloridos estampados. En pocas horas, la foto ha conseguido más de 200.000 "me gusta", ¡y no es de extrañar! Dale al play y no te lo pierdas.

