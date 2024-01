Paddy Noarbe se despide de su padre con un emotivo mensaje

Con mucha emoción y también tristeza Paddy Noarbe ha compartido sus sentimientos en uno de los momentos más complicados de su vida. La mujer del futbolista Marcos Llorente ha escrito unas líneas en las que abre su corazón tras perder a su padre, unas palabras llenas de verdad y sentimiento tras las que ha recibido una oleada de apoyo. "Hoy me siento con fuerza para compartiros que el pasado 20 de enero mi padre terminó su lucha y nos dejó su victoria, su fuerza, luz, energía y amor eterno que estarán siempre con nosotras. Voy a honrarle en cada lugar y en cada momento y por ello quería compartiros esto por aquí" comienza. Junto a estas palabras comparte algunos retazos de su boda, celebrada el pasado junio y de otras ocasiones que celebraron juntos.

"Llevo toda la vida escuchando que la victoria no está en el resultado final, sino en la lucha y el proceso, y él junto a mi madre le han dado sentido y significado a esta frase con grandeza" continúa. "Ha vencido muchas batallas y nos ha regalado un infinito aprendizaje en cada una de ellas, pero sin duda en esta ultima nos ha enseñado que vencer no es derrotar al contrario, sino lo que ha hecho él hasta el último día. Ojalá poder expresaroslo por aquí, pero no hay palabras a la altura" explicó. La mujer de Llorente concluyó este sentido mensaje explicando las cosas que recordará siempre de su padre y cómo honrará todo lo que él le enseñó.

"Deciros que sonreiré y me reiré siempre en su nombre, lucharé como él nos has enseñado y su luz saldrá cada día para guiarnos, acompañarnos, vernos y hacernos brillar desde su sol de Leo, las estrellas y cada rayito como nosotros sabemos. Él es mi cielo, mi guía, siempre le he tenido ahí y eso se que no va a cambiar. Voy a crecer, disfrutar y amar de su mano, con todo el agradecimiento y paz que él me ha enseñado. Omnia vincit AMOR, como el tuyo con mamá" escribe. Beatriz Espejel, Romarey Ventura y Alice Campello, entre muchos otros compañeros, amigos y seguidores, le han enviado todo su apoyo y cariño.

Paddy Noarbe y Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, forman una de las parejas más solidas del fútbol español. El pasado 30 de junio se casaron en una boda de ensueño en Mallorca, en la Fortaleza de Albercuitx, en Pollença, un impresionante castillo con vistas al mar. Ninguno es de la isla balear, pero allí pasaron el primer verano de su relación en 2013 y una década después decidieron que fuera ese mismo escenario para convertirse en marido y mujer.